La moda dell’estate 2021, i pantaloncini all’uncinetto

Ogni anno, quando arriva l’estate, il mondo della moda impatta su nuove tendenze che molti di noi finiscono per indossare in spiaggia, alle feste in bordo in piscina… sperando che quest’anno il Covid-19 sia più clemente. Di tanto in tanto. però, arriva una tendenza unica e originale… Come quella riportata su ThinkingHumanity.

I pantaloncini all’uncinetto sono, infatti, destinati a diventare la grande tendenza della moda dell’estate 2021. Questi pantaloncini sono unisex, quindi progettati per essere indossati sia dagli uomini che dalle donne. Inoltre, sono realizzati con coperte afghane riciclate. La combinazione di coperte afghane, sinonimo della generazione hippie e il fatto che siano riciclate significa che saranno sicuramente un successo all’interno della comunità hipster.

Un venditore, Lordvon Schmitt, che vende i pantaloncini all’uncinetto per circa 70dollari al paio (circa 57 euro) su Etsy, sta già facendo molti affari. Sul sito si legge: «Questi pantaloncini all’uncinetto sono molto divertenti! Fantastici per correre, camminare, ballare o semplicemente per indossarli tutti i giorni! Questi pantaloncini unici nel loro genere possono essere facilmente indossati da un uomo o da una donna, ottimi per le feste o per lo yoga mattutino in inverno. Questi pantaloncini sono realizzati con coperte afgane vintage riciclate».

E ancora: «Le coperte afghane sono tessuti tradizionali intrisi di colore, consistenza e amore. Fanno parte della nostra cultura visiva, i motivi all’uncinetto evocano nostalgia, comfort e calore. I pantaloni all’uncinetto sono elastici e confortevoli, caldi ma traspiranti, accattivanti e vivaci».

L’azienda sta anche permettendo ai clienti di inviare i propri disegni da trasformare in pantaloncini e garantire così che ogni pezzo sia assolutamente unico.

