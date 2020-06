Gwyneth Paltrow non è solo un’attrice ma, da qualche anno a questa parte, anche un’imprenditrice nel campo del wellness. Negli utlimi anni, il suo nome è stato associato a trattamenti a dir poco discutibili. Tra questi, spiccano le uova vaginali, vendute attraverso il sito Goop, e-commerce e magazine attraverso il quale, da qualche anno a questa parte, la protagonista di Shakespeare in Love divulga il suo stile di vita.

Le candele di Gwyneth Paltrow

Tra i prodotti per i quali si fa il nome di Gwyneth Paltrow ci sono senza dubbio le candele. Dopo quella dall’eloquente nome “This Smells Like My Vagina”, ne è arrivata un’altra. In questo caso, si parla invece di orgasmo.

“This Smells My Orgasm”: questo è il nome della nuova candela venduta dall’attrice, ex fidanzata di Brad Pitt. L’aroma, per essere precisi, richiama il profumo di pompelmo aspro, associato al neroli e alle bacche di cassis. Queste profumazioni sono associate a sentori di tè Gundpower, famoso tè verde cinese originario della provincia di Zhejiang, ma anche ad aromi di rosa turca. Il risultato? Un profumo sexy, sorprendente, avvincente.

Così viene descritto il prodotto sulle pagine di Goop.com. Il prezzo? Ben 75 dollari, dieci in meno rispetto alla versione This Smells Like My Vagina. L’attrice l’ha lanciata nel corso di uno spazio importante come The Tonight Show di Jimmy Fallon (anche se se ne sta parlando tanto in questi giorni, la presentazione risale allo scorso mese di gennaio). I commenti sui social, chiaramente all’insegna dell’ironia, sono presto arrivati!

