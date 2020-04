I Beckham sono una delle coppie più cool dello star sistem mondiale. Anche in questo periodo di quarantena lo hanno confermato, acquistando un appartamento a Miami dallo straordinario prezzo di 22 milioni di euro. Scopriamo assieme le caratteristiche di questa meravigliosa dimora.

Dove si trova la nuova casa di David e Victoria

Sposati da più di 20 anni e genitori di quattro figli, David e Victoria Beckham stanno vivendo l’isolamento finalizzato al contenimento del contagio da Coronavirus a Londra. Quando il lockdown finirà, la coppia è pronta a godersi il nuovo appartamento a Miami.

La dimora acquistata dalla coppia più glamour della Gran Bretagna si trova del One Thousand Museum, un grattacielo la cui altezza supera i 200 metri e caratterizzato complessivamente da 62 piani.L’edificio, caratterizzato dalla presenza di una piscina all’ultimo piano e da un eliporto sul tetto, stato progettato dall’archistar Zaha Hadid.

Cosa si può dire invece dell’appartamento dell’ex calciatore e dalla moglie, un tempo Spice Girl e oggi stilista affermata? Oltre al prezzo, possiamo dire che la nuova dimora dei Beckham si contraddistingue per la presenza di 5 camere da letto e 7 bagni.

LEGGI ANCHE: Avete mai visto dove vive Amadeus? Ecco dove abitano il conduttore e la moglie Giovanna Civitillo

Una dimora con vista mozzafiato sulla città

La nuova dimora dei Beckham stupisce fin dal primo sguardo. L’appartamento che la coppia ha appena acquistato a Miami è infatti contraddistinto da una vista panoramica sulla città. A completare la meraviglia di questa dimora ci pensa la presenza di una palestra.

Come non dedicare un po’ di attenzione anche alla cucina? Come si può vedere dalle immagini, i Beckham hanno deciso di inserire in questa parte della casa un’elegantissima isola che, grazie alla convivenza tra il nero del top e il bianco, permette di apprezzare una straordinaria leggerezza visiva. Degno di un cenno è anche l’arredamento delle stanze da bagno, dove spicca la vasca sistemata poco lontano dalle finestre panoramiche che danno sullo skyline di Miami.

David e Victoria hanno scelto per la loro nuova dimora anche dei deliziosi angoli relax caratterizzati dalla presenza di sedute di design.

Non c’è che dire: si tratta di una casa curata nei minimi dettagli che, sicuramente, David e Victoria non vedranno l’ora di godersi.

LEGGI ANCHE: Brooklyn Beckham: chi è e cosa fa il figlio di David e Victoria?