La prima Monna Lisa di Da Vinci sarà esposta a Torino, per Sgarbi è un falso!

C’è una prima prima Monna Lisa, precedente a quella Gioconda esposta al Louvre di Parigi e che tutti conosciamo da una parte all’altra del globo. Questa “prima Monna Lisa” verrà esposta a Torino, in occasione di un evento eccezionale. Sgarbi, però, è convinto sia solo un pataccone, un’opera senza alcun valore.

“So tutto della cosiddetta Prima Monna Lisa che sarà esposta a Torino. È un’opera che, più che la prima, è la quinta, la sesta, l’ottava. Nel senso che non ha niente a che fare con Leonardo e niente a che fare con l’epoca precedente alla Monna Lisa del Louvre, cioè la Gioconda, concepita tra il 1502 e il 1505 o 1506. Cioè in un tempo relativamente lungo. Leonardo ha già fatto fatica a realizzarne una, figuriamoci se ne faceva due”. Queste le parole senza sconti del critico d’arte più famoso d’Italia.

Gioconda, Louvre (Parigi)

Vittorio Sgarbi, storico dell’arte e sottosegretario alla Cultura nel ministero retto da Gennaro Sangiuliano, è estremamente convinto dell’errore che si sta commettendo nel presentare l’opera in quel modo. Questa Gioconda originaria verrà esposta a Torino dal 23 novembre nella mostra su Leonardo da Vinci fino al 26 maggio 2024 alla Promotrice di Belle Arti. Risulta annunciata come “una mostra multimediale e interattiva che presenta gli affascinanti misteri e le scoperte che circondano il dipinto”, proprietà della The Monna Lisa Foundation con sede a Zurigo, anche organizzatrice della mostra.

Continua il critico sulla fantomatica Monna Lisa primordiale: “La Gioconda che tutti conosciamo, esposta al Louvre, ha un’espressione luminosa e aperta. Questa appare chiusa e accademica. E tutto era Leonardo meno che accademico. Non è un caso che esperti assoluti come Martin Kemp e Pietro Marani si siano espressi contro l’autografia dell’opera. A crederci sono rimasti alcuni sedicenti esperti americani.

L’obiettivo della fondazione svizzera, proprietaria del dipinto (conosciuto anche come Monna Lisa di Isleworth) sarebbe quello di “indagare sulle prove che Leonardo dipinse due versioni del ritratto”. Sgarbi sostiene che “questa che arriverà a Torino è l’anti-Gioconda. Si vede il disegno, lo sforzo della pittura, mentre l’originale di Leonardo è profondamente immateriale”. Secondo quanto riportato sul sito della Fondazione che ne è proprietaria, questa Prima Monna Lisa non è visibile dall’ormai lontano 2019, in occasione di una mostra a Firenze a Palazzo Bastogi. “Io l’ho vista proprio in quell’occasione, e già all’epoca non ebbe alcun riscontro”, ricorda Sgarbi.

Sgarbi, mette in chiaro il significato di questa operazione. “Il problema è capire chi la espone. Il fatto che la cosiddetta Prima Monna Lisa sia presentata in uno spazio privato e non in un grande museo pubblico dice tutto. Se davvero ha un valore di novità nella storia dell’arte, perché mai non viene esposta al Louvre o ai Musei Reali di Torino? In questa operazione le ragioni del profitto economico prevalgono su tutto. Non abbiamo bisogno di un’altra Gioconda».