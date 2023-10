La prima volta in piscina per questo cucciolo di Golden retriever (VIDEO)

I Golden retriever sono conosciuti per essere tra le razze di cani più amate, in primis per la personalità gentile, l’intelligenza e la bellezza. Questa tipologia di cani ha un fascino particolare sin dalla nascita, e per molti è impossibile resistere a questi cuccioli.

I Golden retriever sono un tripudio di dolcezza, tra il manto soffice e dorato e i loro occhioni profondi. Alla tenera età, i loro occhi sono curiosi e vivaci, e le orecchie sono ancora proporzionate rispetto al viso. La loro coda non smette di muoversi, e riescono sempre a comunicare gioia di vivere. Ma sappiamo che tutti i cuccioli siano anche goffi nei loro primi giorni. Il video di cui parleremo metterà in luce proprio questo aspetto estremamente tenero.

I Golden retriever, dicevamo, sono intelligenti e desiderosi di apprendere, e per questo sono facili da addestrare con un metodo positivo. L’addestramento dei cuccioli di Golden Retriever dovrebbe concentrarsi su comandi di base e ricompense dirette. L’uso coerente di comandi e routine aiuta i cuccioli a capire meglio ogni azione e comportamento. Nelle immagini di questo cucciolo si vede la sua incredibile reazione e il suo primo approccio a un bagno in piscina.

I cuccioli risultano estremamente giocosi e adorano correre e mordicchiare giocattoli. I cuccioli di Golden retriever come quello nel video, amano interagire con le persone e gli altri animali domestici. È davvero interessante e divertente guardare le espressioni e le movenze di questo cagnolino per la prima volta in piscina. Ovviamente, è aiutato e guidato dalla padrona.

La sua tenerezza è semplicemente irresistibile e queste immagini lo dimostrano. Addestrarli fin da giovani è importante per sviluppare comportamenti positivi. Ma godiamoci sempre ogni momento con questi piccoli tesori, perché crescono in fretta. Si tratta comunque di compagni fedeli e affettuosi che porteranno gioia nella nostra vita per molti anni.