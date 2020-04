La Prova del Cuoco a rischio cancellazione: l’indiscrezione

Di programmi di cucina oggi ce ne sono quanti ne vogliamo, e il web non è da meno. La Prova del Cuoco, però, è nato quando nessuno ci aveva mai pensato prima. Sempre condotto da Antonella Clerici, da qualche anno il testimone è passato a Elisa Isoardi. E pare che sia proprio qui il tasto dolente. Nonostante sia amatissima dal suo pubblico, infatti, non riuscirebbe a reggere il confronto – in termini di ascolti – con chi l’ha preceduta.

La voce circola tra i corridoi di Viale Mazzini e, al momento La Prova del Cuoco non sembra comparire nel palinsesto della prossima stagione Rai. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, a Elisa Isoardi verrebbe affidata un’altra fascia oraria; mentre Antonella Clerici potrebbe condurre un programma di cucina con Anna Moroni e Lorenzo Biagiarelli.

Il volto storico della Rai, quindi, tornerebbe a condurre un format simile a quello che l’ha fatta entrare a casa degli italiani tutte le mattine per vent’anni. E al suo fianco avrebbe il suo braccio destro, «Annina» (come è solita chiamarla lei).

D’altra parte, lo stesso direttore di Rai Uno, Stefano Colella, aveva spezzato una lancia a favore di Antonella Clerici proprio durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Delle dichiarazioni che oggi, risultano essere più significative che mai.

«Trovo che sia una bestemmia che Antonella Clerici non sia presente su Rai Uno da un po’ di tempo: è una donna non solo legata a un registro ludico, ma anche donna autorevole, e quindi credo che debba tornare nei volti, nelle conduzioni, nei riferimenti delle persone. È una donna ludica, ma anche coraggiosa, autentica, che non ha mai creato filtri con gli spettatori»: queste le parole lusinghiere espresse dai piani alti di Mamma Rai.

