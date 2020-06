La Prova del Cuoco chiude: Elisa Isoardi in lacrime

La tv italiana si è appena lasciata alle spalle un periodo di grandi cambiamenti. Per i prossimi mesi, sono in arrivo altrettante novità. Tra queste, è possibile citare la chiusura de La Prova del Cuoco. I rumors in merito erano nell’aria da tempo. La notizia, però, è stata ufficializzata nella giornata di ieri da una Elisa Isoardi visibilmente commossa.

La chiusura de La Prova del Cuoco

Nel corso dell’ultima puntata del programma, andata in onda ieri, Elisa Isoardi ha chiarito una situazione sulla quale, come sopra ricordato, girano da tempo diverse indiscrezioni. “La Prova del Cuoco sta chiudendo, lo sanno tutti”: queste le parole della ex fidanzata di Matteo Salvini che, dopo questo annuncio, ha dichiarato di essere stata contattata dalla madre, preoccupata su cosa ne sarebbe stato di lei dal punto di vista lavorativo.

La conduttrice di Cuneo, che spegnerà 38 candeline il prossimo 27 dicembre, l’ha tranquillizzata sottolineando che il lavoro che fa è il più bello del mondo e che basta “darsi una mossa”. A dire la sua sulla chiusura della storica trasmissione ci ha pensato anche Claudio Lippi, che ha affiancato Elisa Isoardi nel corso di questa avventura.

Lippi si è complimentato con la conduttrice, parlando di programma “affrontato con grande coraggio”. “La bellezza di Elisa è tutto quello che ha dentro”: così si è espresso l’ex volto di Buona Domenica, che ha ribadito il suo punto di vista dicendo “Questa cosa la sottoscrivo: scrivete quello che volete, me ne fotto”, frase interpretata da molti come una frecciatina neanche troppo velata ai vertici Rai. Non c’è che dire: dopo l’ufficializzazione della fine di Vieni da Me, per la prossima stagione Rai si attende una vera e propria rivoluzione di palinsesti!

