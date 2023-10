La ricetta della zucca gratinata al forno

La zucca gratinata è una ricetta autunnale nutriente e perfetta per accompagnare tantissime ricette. Super colorata e dal sapore delicato e dolce, accompagna i tuoi pasti donando un tocco in più. Scopriamo qual è la ricetta: quali sono gli ingredienti e come si prepara.

La zucca è una fonte eccellente di nutrienti, fondamentali per la salute. Oltre ad essere ricca di vitamina A, vitamina C e potassio, è anche ricca di antiossidanti come il beta-carotene. L’organismo che acquisisce questi nutrienti, riesce a prevenire condizioni patologiche, malattie e mantenere in salute.

Ingredienti per la zucca gratinata

1 zucca da circa 1,5 Kg

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

2 spicchi di aglio

Sale q.b.

Pepe q.b.

100 g di parmigiano grattugiato

Erbe aromatiche fresche per aromatizzare (a piacere)

Preparazione della zucca autunnale

Rivestire una teglia con carta da forno e iniziare a preriscaldare il forno a 190°C. Sbucciare la zucca, rimuovere i semi e tagliarla a fettine sottili. Mescolare le fettine di zucca in una ciotola con olio d’oliva, aglio tritato, sale e pepe. Disporre sulla teglia le fettine di zucca e cospargere con formaggio grattugiato e erbe aromatiche. Coprire la teglia con un foglio di alluminio e infornare per circa 30 minuti, nel forno precedentemente preriscaldato. Trascorso il tempo, rimuovere il foglio di alluminio e cuocere per altri 15-20 minuti, fino a che la zucca non risulterà dorata e croccante fuori, ma tenera all’interno.

Questa ricetta è perfetta per vegetariani e vegani, a patto che venga sostituito il formaggio con un’alternativa vegana, oppure si può rimuovere. Inoltre è super adatta anche per bambini e anziani, morbida e gustosa, magari si possono tagliare in pezzettini piccoli. Prova questa delizia autunnale e non potrai più farne a meno: ricco di vitamine, antiossidanti e minerali, gustoso e nutriente allo stesso tempo. Buon appetito!