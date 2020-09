View this post on Instagram

Verona – Paola Agnelli e Michele D'Alpaos si sono visti per la prima volta a marzo, durante il lockdown, ciascuno si trovava sul balcone della propria abitazione. Pur vivendo a pochi metri di distanza l'uno dall'altra, non si erano mai incontrati prima di allora. Il 17 marzo, le note suonate al violino dalla sorella di Paola – vi ricordate i flash mob musicali? – attirarono l'attenzione di Michele. Così il loro sguardo si è incrociato per la prima volta e da allora è rimasto intrecciato. Dopo il lockdown si sono incontrati, si sono fidanzati e convoleranno presto a nozze. Trovo che questa storia sia molto bella, non solo perché quando si parla di amore, a Verona, è sempre una questione di balconi 🙂 ma soprattutto perché dimostra che la nostra attitudine verso la vita è in grado di superare qualsiasi ostacolo, privazione e difficoltà. Quando è l'amore a guidarci, possiamo trarre il bene dal male, trasformare le avversità in opportunità, incontrare l'anima gemella anche se ci troviamo reclusi dentro casa, a consumare il toner della stampante in autocertificazioni, in attesa che passi la tempesta. Teramo 24.9.2020 Tanti auguri, di cuore, a Paola e Michele. Omnia Vincit Amor ❤️