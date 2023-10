La storia di Abby, dall’abbandono all’amore di una nuova famiglia

Un giorno in India, un gruppo di soccorritori si trovava per strada quando ha fatto una scoperta sconvolgente. Sul marciapiede, legato a un palo, c’era un cucciolo che giaceva a terra, triste e solo, aspettando con speranza che qualcuno si accorgesse di lui. Questo incontro avrebbe cambiato la vita di entrambe le parti in un modo straordinario.

La scoperta dell’abbandono

Il gruppo si è fermato immediatamente, attirato dalla vista di questo cucciolo solitario. Quando il piccolo si è alzato per salutarli, è emerso il motivo straziante del suo abbandono. Era stato legato al palo dal proprietario di un negozio vicino, un individuo che non voleva più prendersi cura di lui a causa delle sue zampe piegate.

Una delle soccorritrici, Yogita, ha condiviso questa toccante storia su Instagram, sottolineando il motivo dell’abbandono di questo cucciolo innocente.

L’inizio di una nuova speranza

Il cucciolo, successivamente chiamato Abby, aveva le gambe piegate verso l’interno, causandogli notevoli difficoltà nel camminare. Nonostante questa sfida, il suo cuore era pieno di amore e gratitudine verso i suoi soccorritori. Saltava su e giù, pur sentendo dolore, solo per mostrare quanto fosse grato di avere finalmente degli amici che si prendevano cura di lui.

“Ha continuato ad amarci e a leccarci per tutto il tempo in cui lo abbiamo tenuto in braccio”, ha detto Yogita al sito The Dodo.

Il ritorno a casa

In quel momento, Yogita ha deciso che Abby sarebbe tornata a casa con lei. Nonostante il problema legato alle sue zampe, Yogita e la sua famiglia hanno deciso di adottare Abby e integrarlo nel loro gruppo di cani, anche loro provenienti da storie di salvataggio. Dopo una visita dal veterinario, è emerso che le zampe piegate erano il risultato del rachitismo causato da una cattiva alimentazione. Il processo di guarigione ha richiesto tempo, ma oggi, Abby è in grado di correre e giocare proprio come qualsiasi altro cane.

La vita migliore possibile

Yogita condivide con gioia: “Il suo viaggio di recupero è stato lungo, ma pieno di tanto amore, e oggi vive la vita migliore che avrebbe mai potuto avere con i suoi fratelli”.

Abby

Un messaggio di speranza

La storia di Abby è una testimonianza dell’importanza di fermarsi e offrire una possibilità a chi ne ha bisogno. Un atto di gentilezza e compassione può cambiare la vita di un essere vivente e portare amore e felicità.

Abbiamo bisogno di più storie come quella di Abby nel mondo, storie che ci ricordano quanto sia importante l’amore verso gli animali e quanto possiamo fare per rendere felice un cucciolo bisognoso.

Fonte: the dodo

LEGGI ANCHE: Bimba di 2 anni scompare nei boschi, ritrovata sana e salva abbracciata al suo fedele cane