La Vacinada, il nuovo video di Checco Zalone con Helen Mirren

A sorpresa Checco Zalone ha condiviso su Facebook un nuovo video clip, dal titolo La Vacinada, con una protagonista d’eccezione: Helen Mirren, vincitrice di un Premio Oscar, tre Premi Golden Globe, quattro Premi BAFTA, cinque Screen Actors Guild Awards, quattro Emmy Awards e di un Tony Award.

Girato in Salento, dove la star britannica, 75 anni, ha una masseria, ha una storia che ruota dell’innamoramento tra Checco e l’attrice (che, tempo fa, aveva detto che avrebbe voluto girare un film con lui) perché è «vacinada» e, quindi, «imunizada».

«Ha la caviglia un pochino gonfiada, ma non fa nada – canta Zalone – a mi me gusta bailare con tigo, o vacinada», «faccia a faccia con sta veccia muchacha immunizada».

E ancora: «E non mi importa que dice la gente, perché tanto tu non lo siente… e non importa se trovo al mattino il tuo sorriso sul mio comodino».

IL VIDEO:

LEGGI ANCHE: Chi è la fidanzata di Achille Lauro?