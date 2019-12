L’annuncio di Amadeus: “Tiziano Ferro a Sanremo tutte le sere”

Tiziano Ferro a Sanremo tutte le sere. Amadeus, il papa, o il papà per quest’anno del Festival della canzone italiana ha deciso così. E il cantante di Latina ha risposto “Obbedisco”.

“Ne abbiamo cominciato a parlare – ha detto Amadeus- sicuramente canterà. Il resto vedremo”. Sulla presenza delle donne al suo fianco, spiega che “mi piacerebbe averne almeno due a sera, di diversa età, diversa provenienza, per raccontare storie che rappresentino le donne”, ma non si lascia sfuggire nessun nome. “Finché non ho la certezza”.

Quel che è certo è he Amadeus nelle settimane scorse è partito per Parigi per parlare con Monica Bellucci e che tra le donne candidate ci sono Chiara Ferragni, con cui la Rai ha prodotto il documentario “Unposted” e Diletta Leotta.

Ma torniamo a Ferro. “Cosa farà? Sicuramente canterà e per sapere il resto dovete aspettare”, ha detto ancora Amadeus. Tiziano si aggiunge così agli altri ospiti già annunciati: Roberto Benigni, Fiorello (che sarà molto più di un ospite) e il cantautore scozzese Lewis Capaldi. Jovanotti, invece, contrariamente a quanto detto in precedenza, non sarà presente alla 70esima edizione del Festival perché sarà impegnato in un giro in bici in Perù.

E Sanremo sembra portare bene a Tiziano. “Accetto Miracoli”, il nuovo album di Tiziano Ferro, già disco d’oro a una sola settimana dall’uscita, riconquista la vetta della classifica degli album più venduti della settimana dal 13 al 19 dicembre, secondo le stime di Fimi/Jfk Italia. Il disco, uscito il 22 novembre su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia), era entrato direttamente al primo posto della top ten.

Ora, a distanza di te settimane, detronizza Vasco Rossi con il suo Vasco Nonstop live, il doppio cd, dvd e bluray con tutta la scaletta dei concerti di San Sirodello scorso giugno, che scivola fino alla sesta posizione. Terzo posto per il rapper e produttore Tha Supreme, con 23 6451. Stabile sul quarto gradino Cremonini 2C2C The Best Of, prima grande raccolta della produzione ormai ventennale di Cesare Cremonini, e fermo sul quinto Marracash con Persona. New entry in settima posizione Fine Line, secondo album in studio dell’artista britannico Harry Styles, contenente 12 nuove tracce tra cui i singoli di successo.

Primo tra i singoli più scaricati il brano appena uscito di Ultimo, Tutto questo sei tu, primo singolo del cantautore romano dopo l’uscita del suo ultimo album Colpa delle favole, in cui il giovane artista s’interroga su felicità, amore, illusioni e sul fragile equilibrio della vita.