L’annuncio di Putin: “La Russia ha registrato il primo vaccino anti Covid-19”

Una delle figlie del presidente russo Vladimir Putin è stata sottoposta al vaccino contro il Covid-19 realizzato nel paese.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Putin durante una riunione con i membri del governo durante la quale è stata annunciata la registrazione statale del primo vaccino russo contro il Covid-19.

«Una delle mie figlie si è fatta vaccinare, prendendo di fatte parte alla sperimentazione. Dopo la prima vaccinazione, aveva una temperatura di 38 gradi, mentre il giorno successivo è calata a 37» per poi abbassarsi progressivamente, ha spietato il presidente russo.

Putin ha aggiunto: «Stamattina è stato registrato il vaccino contro il coronavirus per la prima volta al mondo. So che il vaccino funziona in modo abbastanza efficace, garantisce un’immunità stabile e, ripeto, ha superato tutti i controlli».

Le autorità russe hanno affermato che operatori sanitari, insegnanti e altri gruppi a rischio saranno i primi ad essere vaccinati.

La Russia è il primo Paese a registrare un vaccino contro il coronavirus. Molti scienziati nel Paese e all’estero sono però scettici, mettendo in dubbio la decisione sulla registrazione dello stesso prima delle sperimentazioni di fase 3 che normalmente durano mesi e coinvolgono migliaia di persone.

Comunque, il ministro russo della Sanità, Mikhail Murashko, ha spiegato che il vaccino sarà prodotto in due sedi, nell’istituto di ricerca pubblico Gamaleya e di Binnopharm.

Sarà somministrato prima a medici e insegnanti. Murashko ha assicurato che alcuni Paesi stranieri hanno già mostrato interesse ad acquistarlo. «Prima di tutto, riteniamo necessario offrire la vaccinazione sia a coloro che lavorano con persone infette, ossia i medici, sia ai lavoratori e alle persone dalle quali dipende la salute dei bambini, ossia gli insegnanti», ha spiegato Murashko, assicurando che, «allo stesso tempo, inizierà la circolazione graduale del vaccino tra la popolazione civile».

LEGGI ANCHE: Coronavirus, Ricciardi: “L’Italia cammina su una lama di rasoio”