Lapo Elkann, chi è la nuova fidanzata Joana Lemos

Lapo Elkann pare sia innamorato di Joana Lemos, non si tratterebbe quindi di un semplice flirt estivo. Quello del 42enne ha tutta l’aria di essere un grande amore. D’altra parte è davvero una donna interessante e con un fascino che rapisce: ex pilota di rally, attivista e manager di 47 anni.

Si sono conosciuti in Portogallo, dove il nipote di Gianni Agnelli è andato con la sua onlus per aiutare le famiglie colpite dalla pandemia da Coronavirus. Inizialmente la loro è stata una semplice amicizia, con il tempo si è trasformata in qualcosa di più.

Joana ha «sentito un’enorme affinità con gli obiettivi esistenziali di Lapo. È un uomo di una creatività incredibile, ma soprattutto mi ha colpito la sua infinita generosità verso il prossimo». Ora sono fidanzati e pare stiano pensando anche al matrimonio.

Per lei, madre di due bambini avuti dall’ex marito, sarebbe la seconda unione stabile. Lui invece è da un paio d’anni che parla di mettere radici e che si dice desideroso di avere dei figli: «Io adoro i bambini, sono fonte di grande gioia e felicità, ma devo trovare la persona con cui costruire una famiglia, la donna giusta, quella con cui si ha voglia di costruire questo percorso». Tutto fa credere che l’abbia trovata: «Con Joana sono un uomo completo», ha dichiarato recentemente.

Quando è uscito dal coma, dopo il grave incidente in auto in cui è rimasto coinvolto lo scorso dicembre a Tel Aviv, Lapo si è fatto una promessa: «Da adesso voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e le me mie risorse per fare del bene. Non sono come mi descrivono in molti».

E ancora: «Sono un uomo con il cuore aperto e che vuole fare del bene. Con l’incidente ho capito che questo è il mio nuovo motto». E Joana Lemos sembra avere molto in comune con il nuovo Lapo Elkann.

