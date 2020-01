Lapo Elkann dopo il terribile incidente d’auto: le foto

Circa un mese fa, in un bruttissimo incidente stradale in Israele, il rampollo di casa Agnelli, Lapo Elkann ha rischiato di perdere la vita. L’imprenditore stava viaggiando da Gerusalemme a Tel Aviv, quando improvvisamente la sua auto è stata coinvolta in un terribile incidente. Le sue condizioni adesso sono migliorate e Lapo si sta sottoponendo a diverse sedute di riabilitazione per tornare in perfetta salute.

Dalle immagini riportate dal settimanale Chi, si vede Lapo, dopo la dimissione dall’ospedale, molto dimagrito e ancora seduto su una sedia a rotelle. Aiutato da un suo collaboratore, Elkann giova delle giornate soleggiate di St. Moritz, in Svizzera, per riacquistare le energie necessarie ad un veloce recupero.

Soltanto una decina di giorni dopo l’incidente, il Corriere della Sera, ha comunicato che Lapo era stato ricoverato in gravi condizioni all’Assuta Hospital di Tel Aviv, entrando in codice rosso e in coma. Risvegliandosi dopo due giorni, l’imprenditore è stato costretto ad affrontare diversi interventi chirurgici a seguito delle fratture riportate durante lo scontro.

Dopo le sue dimissioni Lapo ha ringraziato di vero cuore i medici per essere sopravvissuto all’incidente e ha pregato Dio per i ragazzi che invece non ce l’hanno fatta, per gli amici e gli affetti più cari.

«Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia Onlus, che non è un capriccio da bambino viziato».

Dichiarando inoltre che:

«Umanamente Lapo Elkann non è come lo descrivono gli altri, ma è un uomo con il cuore aperto e che ha voglia di fare del bene. Con l’incidente ho capito che è questo il mio nuovo motto di vita. Il motivo della mia vita oggi è aiutare gli altri e chi ha i miei stessi problemi, ma non i miei stessi mezzi per cercare di uscirne».

La riabilitazione sarà abbastanza lunga, ma con questi propositi nella mente, soprattutto nel cuore, Lapo troverà la forza di rialzarsi nuovamente da questa situazione e affrontare altre prove che la vita gli riserverà.

