Lapo Elkann insultato sui social, la risposta che stupisce tutti

Lapo Elkann è tornato a frequentare i social network da un po’ di tempo dopo un brutto incidente che lo ha coinvolto. E il suo carattere è molto cambiato. Calmo, serafico, riflessivo. Come accade a tutti quelli che hanno rischiato la vita. E se un tempo rispondeva a muso duro, mantenendo sempre una certa eleganza, a chi lo insultava, adesso cerca di essere ancora più calmo, perché ha capito che la vita vera non è sui social network.

Così nei giorni scorsi ha scritto: «La cosa più importante nella mia vita è la sobrietà. Senza non ci può essere futuro. Come sanno tutti coloro che ogni giorno combattono con i propri demoni, ogni giorno vissuto in sobrietà è una conquista e ringrazio il programma dei 12 passi».

E uno dei suoi follower ha ribattuto: «Comunque Lapo era meglio quando pippava e cercava di venderci gli occhiali di m…, ora fa il santone che ha conosciuto il dolore e ci vuole aiutare a restare lontani dal vizio».

E Lapo che ha fatto? Ha risposto in modo signorile: «Grazie per il suo commento, mi emoziona. Noto in lei una sensibilità ed un tatto secondo soltanto agli autori di favole per bambini». Insomma, gol e palla al centro per Lapo, che per ora argomenta su tutto, forse con lo scopo, almeno momentaneo di diventare social influencer. Il suo ultimo post su Twitter è una bistecca fiorentina con scritto «Ben cotta», un riferimento alla partita tra la Juventus e i viola, vinta dai primi con tre gol.

Nei giorni scorsi Lapo ha scritto anche: «Il #giornodellamemoria dovrebbe essere tutti i giorni: l’odio va combattuto sempre con determinazione»… Insomma, un Lapo tuttologo. O un Lapo affarista? Già, perché non dobbiamo dimenticare che è anche un imprenditore.

Neei giorni scorsi la società eyewear di Lapo Elkann, Italia Independent, e il brand di Cristiano Ronaldo hanno firmato un accordo globale esclusivo della durata di cinque anni per la creazione di collezioni eyewear sotto il brand CR7.

La prima collezione CR7 Eyewear è stata interamente ispirata e disegnata per Cristiano Ronaldo e verrà presentata in occasione di Mido 2020 per poi essere disponibile sul mercato a partire dalla primavera-estate 2020.

La collezione CR7 sarà disponibile sul mercato nei migliori ottici del mondo e sulle migliori piattaforme e-commerce, si legge nella nota diffusa dalla società quotata sul mercato Aim di Borsa Italiana.

