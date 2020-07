«Capisco che le mascherine siano scomode. Ma non credete sia peggio che i negozi chiudano, che i lavori vengano persi, che i lavoratori del comparto medico e sanitario siano spinti all’estremo?». E ancora: «Non credete sia peggio che tante vite ci siano state portate via da questo virus perché noi non abbiamo fatto abbastanza?»: sono le domande contenute nell’appello di Jennifer Aniston.

«Ciò detto, però, ci sono molte persone nel nostro Paese che rifiutano di fare quanto serve per appiattire la curva di contagio e proteggere il prossimo»: denuncia l’attrice di Hollywod. «Le persone sembrano preoccupate della “violazione dei propri diritti”, quando si chiede loro di indossare una mascherina. Questa semplice informazione è stata, infatti, politicizzata a discapito di chi ha in gioco la propria vita, e non dovrebbe affatto essere questione di opinioni»: ha aggiunto l’ex moglie di Brad Pitt.

Ha chiesto ai propri follower di seguire le norme per evitare la diffusione del Coronavirus, facendo quello che Donald Trump – il presidente degli Stati Uniti – non ha voluto incoraggiare: indossare una mascherina così che il contagio da Covid-19 possa essere contenuto il più possibile, soprattutto nei giorni in la situazione è stata davvero drammatica in America.

Jennifer Aniston non è l’unica star del cinema ad avere scelto di aderire a quella che si è trasformata in una vera e propria campagna di sensibilizzazione. «Se avete a cuore la vita umana, per favore, indossate la stramaledetta mascherina e invitate chi vi circonda a fare altrettanto», ha concluso l’attrice, con l’hashtag #WearADmanMask (lo stesso utilizzato da altre celebrità, da Patrick Dempsey a Reese Witherspoon).

