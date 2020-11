Lascia la Ferrari in doppia fila e blocca il traffico

A Genova, in via Turati, una Ferrari parcheggiata in doppia fila ha bloccato stamattoma per alcuni minuti il traffico.

Stando a quanto si è appreso, il proprietario ha lasciato l’auto per fare una commissione senza curarsi se le altre vetture riuscissero a passare.

Per alcuni minuti, quindi, il bus della linea 13 ha dovuto pazientare e così come gli automobilisti dietro il bus. Dopo un po’, però, è arrivato il proprietario del bolide e, come se nulla fosse, è andato via.

A scattare la fotografia è stato il proprietario di un noto locale del centro che l’ha postata sul suo profilo Facebook facendola diventare virale.

Pierpaolo Cozzolino, gestore del bar Kowalski, ha commentato così quanto successo: «Via Turati, adesso. Traffico paralizzato da una Ferrari in seconda fila. Oltre a me c’erano presenti una postina, qualche ragazzo dal Magreb e una meravigliosa selezione di anziani genovesi dalla battuta facile. Tutti bloccati qui per il menefreghismo altezzoso di un giovane abbiente. Una metafora su strada della nostra società. Com’è la storia della patrimoniale? Ora scusate, devo andare a far due consegne che mi vien tardi».

