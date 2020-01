Chi bazzica Instagram sa che alcuni profili vip sono davvero imperdibili. Tra questi c’è quello di Laura Chiatti, attrice versatile e bellissima che posta abbastanza spesso scene della sua vita quotidiana, raccontando le sue imprese nel mondo dello spettacolo e nell’ambito familiare.

La Chiatti, sposata con Marco Bocci, ha una bella famiglia. Sui social si è fatta notare per la risposta pronta e spesso piccata: non usa l’indifferenza quando riceve una critica, ma si mette immediatamente a ribattere, mostrando intelligenza e acume.

Per questo modo di fare, per l’atteggiamento spiritoso e per i siparietti divertenti che riesce a creare, il suo profilo Instagram @laurachiatti82 è cresciuto esponenzialmente, fino a raggiungere 1 milione di follower.

Proprio per celebrare questo traguardo la Chiatti ha pubblicato una foto mezza nuda, ma sempre estremamente divertente com’è nel suo stile: irresistibile, in posa scherzosa, ha fatto finta di farsi sorprendere senza veli. E ovviamente, l’immagine ha riscosso subito un immediato successo.

Ad apprezzare la foto non sono stati soltanto i followers, ma anche personaggi noti: tra questi l’ex fidanzato di Laura, Francesco Arca, con cui l’attrice ha mantenuto un bel rapporto di amicizia e una buona intesa, al punto che neanche il marito Marco Bocci prova gelosia.

E poi, Belen Rodriguez: la showgirl argentina è stata tra le prime a commentare, tra risate e deliziosi complimenti.

Insomma, chi lo dice che il mondo dello spettacolo è sempre e comunque caratterizzato da dissapori e invidie? Casi come quelli della Chiatti ci fanno ricordare che non solo è possibile tenere buoni rapporti tra ex, ma che anche tra colleghe ci si può voler bene.

Forse è anche per questo che la Chiatti è così seguita: oltre al talento, dimostra anche di farsi voler bene, grazie a una maturità e a uno spirito fuori dal comune.

