Laura Torrisi operata: “Combatto da anni contro l’endometriosi”

Laura Torrisi ha pubblicato su Instagram un post in cui parla di un problema di salute che l’affligge da anni. L’attrice 41enne, madre della piccola Martina frutto della storia d’amore con Leonardo Pieraccioni, ha parlato sul social, dove è seguita da oltre 1 milione di persone, del suo “Capodanno alternativo” passato in ospedale.

Torrisi: “Combatto da anni contro l’endometriosi e la leiomiomia dell’utero”

Su Instagram, la Torrisi ha pubblicato tre foto. IIn una si scorge un particolare del suo letto di convalescenza a casa. Le altre due, invece, sono dedicate al periodo passato in ospedale.

“Tieni mamma, ti lascio i miei guardiani del sonno Stitch e amico verde, così quando non potrò essere qui, ci penseranno loro a te”

Marty ❤️.

Ovviamente ci sono anche la pelosetta, mia madre, mio padre, mia nonna e tutti gli amici e parenti che seppur lontani, mi sono stati vicini più che mai, sia durante l’intervento, sia dopo.

Sono a casa finalmente e piano piano, sto recuperando.

Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno perché ho passato un capodanno alternativo 🤪🥂

Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta, per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero.

Tra tenerissimi riferimenti alla figlia Martina, Laura Torrisi ha dichiarato di soffrire da anni di una delle malattie ginecologiche più diffuse. Patologia benigna, l’endometriosi si contraddistingue per la presenza di cellule endometriali al di fuori della cavità uterina.

Spesso difficile da diagnosticare, nel 70% dei casi, come evidenziato dagli esperti di Humanitas, permette alla paziente che ne soffre di concepire.

