Lavatrice, come usarla al meglio risparmiando in bolletta e rispettando l’ambiente

La lavatrice è uno degli elettrodomestici messi al primo posto nell’arredamento essenziale di una casa. Si tratta di quei beni per cui pensiamo che non potremmo vivere senza. È vero che ha semplificato la vita di milioni di persone persone, ottimizzando i tempi e migliorando il lavaggio di tutti i nostri capi e tessuti. Ma ragionando intorno all’uso della lavatrice, la domanda più ricorrente che ci si pone è quale siano il metodo e il programma per risparmiare di più.

Un tema estremamente attuale è la crisi energetica, oltre che il costo alto della vita che mette a dura prova molte famiglie. Si cerca sempre più di risparmiare, tanto in termini economici quanto in termini ambientali. La scelta di una lavatrice può influire in modo incisivo sui consumi energetici.

Quale lavatrice scegliere e che programma usare. Le lavatrici in commercio sono attualmente disponibili in varie classi, e vanno dalla A+++ alla D. Se si opta, per esempio, per una lavatrice di classe A+++ con una capacità di carico di 6 kg, questa avrà un consumo annuo di energia di circa 154 kWh, con un costo annuale di meno di 28 euro. D’altra parte, una lavatrice di classe D potrebbe consumare oltre 290 kWh all’anno, con un costo annuale oltre i 62 euro.

Ma a fare la differenza non è solo la tipologia e la classe della lavatrice. Fa tantissimo il programma giusto. La maggior parte delle lavatrici offre sia programmi eco che programmi rapidi. Anche se il primo arrivare a durare da 3 a 5 ore e il programma rapido da meno di 30 minuti consuma comunque di più.

Afferma Altroconsumo che le lavatrici di classe energetica superiore con il programma eco possono risparmiare notevolmente energia, fino al 74% in meno rispetto al ciclo rapido. Tutto grazie alle temperature più basse utilizzate nel ciclo. Qui, nel programma eco, la forza del risciacquo non è tale da eliminare sempre ogni traccia del prodotto utilizzato per il lavaggio.

Come ridurre i consumi? Per ridurre ulteriormente i costi energetici meglio seguire alcune regole. Prima di tutto, è consigliabile utilizzare sempre una lavatrice a pieno carico o vicina al carico massimo. Tutto questo, per ridurre il numero complessivo di lavaggi. Inoltre, è utile programmare l’uso della lavatrice in base alle fasce orarie a tariffa agevolata. Ricorda anche di regolare la temperatura in modo adeguato, scelta che risparmierà energia ma aiuterà la lavatrice a durare di più nel tempo.