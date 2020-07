Le agevolazioni per gli ausili per l’incontinenza

Le spese che vengono sostenute per l’acquisto degli indumenti assorbenti per l’incontinenza che si comprano nei supermercati possono essere detratte a condizione che si esibiscano i documenti fiscali che sono stati emessi dal venditore. Tale documentazione deve comprendere la prescrizione del medico e la descrizione del prodotto che è stato comprato, o comunque l’autocertificazione dell’esigenza di questo ausilio. Il riferimento normativo in materia è rappresentato dal comma 1 dell’articolo 15 del Tuir. La documentazione fiscale consiste nello scontrino. Lo stesso discorso vale anche per gli ausili per incontinenti.

Dove comprare i pannoloni per l’incontinenza su Internet

Per avere la certezza di comprare pannoloni di alta qualità si può fare affidamento sul sito amioagio.it , dove sono disponibili i prodotti del marchio Hartmann. Si tratta di uno dei brand più noti a livello internazionale per la produzione di dispositivi medici; amioagio.it è lo store online realizzato per il pubblico italiano in cui gli utenti privati hanno la possibilità di acquistare non solo i prodotti assorbenti per le perdite urinarie, ma anche gli articoli per le medicazioni, quelli per l’autodiagnosi e quelli per l’igiene della persona.

Le prescrizioni dell’Agenzia delle Entrate

Gli ausili per l’incontinenza rientrano nella categoria di prodotti che sono soggetti a Iva agevolata: tra questi ci sono le traverse per la protezione delle poltrone, delle sedie e dei letti, ma anche gli indumenti per l’incontinenza. Per tali prodotti è prevista l’applicazione dell’Iva al 4%, e quindi con Iva agevolata. Prima dell’acquisto, al venditore deve essere fornita la prescrizione del medico specialista dell’Asl di riferimento che mostri l’esistenza di una correlazione funzionale tra il sussidio che viene richiesto e la menomazione di cui si soffre. È necessario, inoltre, conservare il certificato che l’Asl di competenza ha rilasciato in cui si attesta la sussistenza di una invalidità funzionale per la concessione della detrazione.

La scelta dei pannoloni

I pannoloni rettangolari sono un esempio di ausilio per l’incontinenza che possono essere adottati per soddisfare le necessità di coloro che devono fare i conti con una pelle molto sensibile. Essi si dimostrano preziosi per chi soffre di incontinenza urinaria e hanno la capacità di ridurre il rischio di arrossamenti o di irritazioni. Tuttavia, non sono in grado di trattenere in modo efficace gli odori, ed è per questo che devono essere sostituiti piuttosto spesso.

Come trovare i pannoloni migliori

Il paziente che dovrà usare i pannoloni potrebbe aver bisogno di assistenza personale, e questo è uno degli aspetti che devono essere valutati in vista di un acquisto. Al tempo stesso, è necessario tenere conto delle capacità funzionali del soggetto, del livello di incontinenza di cui soffre e della sua gravità. Una distinzione significativa è quella tra le mutandine che hanno una chiusura laterale e i pannoloni sagomati. Le prime sono consigliate soprattutto per chi soffre di incontinenza fecale, visto che abbinano la capacità di contenere le perdite a quella di ridurre gli odori. In ogni caso, è sempre opportuno prestare la massima attenzione all’eventuale comparsa di irritazioni.

Che cosa è necessario sapere

Se il pannolone è importante, altrettanto fondamentale è saper scegliere con cura le persone che si dovranno occupare di prestare le cure al soggetto incontinente. Nel caso in cui quest’ultimo sia una persona anziana, è indispensabile che venga rieducato a utilizzare il wc tutte le volte che se ne presenta l’opportunità, in modo che egli venga messo nelle condizioni di recuperare una parziale autonomia e di ritrovare la fiducia in sé stesso.

Quando c’è bisogno dei pannoloni

Se i pannoloni sono destinati a essere utilizzati in maniera continuativa, è auspicabile monitorare il loro impiego e controllarlo con regolarità. Per esempio, è utile accertarsi che gli ausili che si utilizzano siano in linea con le esigenze dell’utente e si adattino alle sue caratteristiche. I pannoloni sono raccomandati per coloro che soffrono di perdite urinarie o fecali. In alcuni casi sono usati per lassi di tempo ridotti, magari in occasione dell’esecuzione di una certa terapia, in altri casi invece diventano una soluzione a lungo termine.