Grande Fratello VIP, le anticipazioni della puntata del 20 gennaio

Preparate i popcorn, al Grande Fratello VIP tutto è pronto per una serata di guerra. Bionda finta contro bionda platinata, ex contro ex, donna contro donna, attrice contro attrice, diva contro diva. Quello che sulla carta dovrebbe essere un chiarimento, rischia di trasformarsi nella rissa del secolo televisiva.

Nella casa più spiata d’Italia ci sarà un grande ritorno: Valeria Marini, già concorrente della prima edizione vip del reality, varcherà di nuovo la porta rossa per regolare i conti con Rita Rusic, ex moglie del suo ex compagno, Vittorio Cecchi Gori.

Sulla carta, da un punto di vista intellettuale, dovrebbe vincerla senza problemi Rita Rusic questa sfida. Ma Valeria Marini è sicuramente più padrona della televisione e delle telecamere. Entrambi parleranno dell’uomo che ha fatto perdere la testa a entrambe: Vittorio Cecchi Gori. La Marini è stata la donna del produttore subito dopo Rita. Anche con lei la storia non è andata bene. Le due si chiariranno o, come sperano in tanti in nome degli ascolti, si picchieranno?

Si racconterà la storia del matrimonio tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. Una storia di cui si è parlato parecchio nel mondo del gossip lo scorso anni. La modella -influencer e il cantante hanno vissuto per anni a Palermo e avevano una figlia. Improvvisamente si sono lasciati. E se inizialmente lei ha voluto mantenere un educato silenzio, lui ha fatto la figura del ‘cornuto’, confessando che era stato tradito con Riccardo Scamarcio. Una notizia mai smentita o confermata sia dalla Incorvaia che dall’attore.

Nel corso della puntata si scoprirà poi chi dovrà abbandonare la Casa tra Andrea Denver, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese, attualmente al televoto.

Sulla carta dalla parte di Denver stanno quelli che seguono Instagram e il pubblico giovanile. Dall’altro lato c’è Pasquale, che è apparso ai tanti antipatici, con certe dichiarazioni contro le donne e il suo rifiuto di volere partecipare – dopo il caso di Salvo Veneziano – a un confronto con alcune donne vittime di bullismo.

Nel mezzo c’è Patrick, che da grande si è un po’ smosciato televisivamente, ma che potrebbe cavarsela. Insomma, siamo appena all’undicesimo giorno e il Grande Fratello sembra diventato l’orinatoio di tutte le vendette televisive passate e presenti. Sicuramente non quella trasmissione che inizialmente immaginava il presentatore Alfonso Signorini, che aveva promesso una tv non gridata, ma che è stato, a oggi, tradito dagli ascolti.

