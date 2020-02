Le aveva promesso un week-end in una Spa ma l’ha portata in giro per gli Spar

Un uomo britannico ha ingannato la sua fidanzata. Le aveva fatto pensare che avrebbero trascorso un week-end romantico in una Spa – un centro benessere – invece l’ha portata in giro per i negozi Spar, la famosa catena di supermercati nota anche in Italia.

Autore della burla è il 37enne David Burrows, mentre la vittima è la 44enne Sue Pakey.

La coppia, insieme da 17 anni, è partita da Birmigham e, dopo appena tre chilometri, David ha fermato l’auto davanto al primo negozio Spar. Sue, però, non ci ha fatto caso e già assaporava di trascorrere qualche ora piacevole in una sauna o in un bagno turco.

La donna, parlando al magazine britannico The Sun, ha raccontato: «Quando ci siamo fermati, David ha detto: ‘Eccoci’. Ma ho pensato che stesse comprando degli snack».

Quando, però, siamo arrivati al secondo supermercato la donna ha pensato: «Che cosa sta succedendo? non stiamo facendo un tour Spar, vero?».

Invece sì, era esattamente quello che stava accadendo. La 44enne inglese si è resa subito conto che non avrebbe goduto di alcun massaggio. Il suo fidanzato, dal canto suo, ha cominciato a fare selfie in ogni tappa con Sue, visibilmente dispiaciuta… anche se le sue ‘faccine’ tristi dimostrano che ha cominciato a reggere il gioco del suo uomo…

David ha raccontato: «Ho pensato che sarebbe stato divertente. Le ho comprato qualcosa in ognuno degli Spar, non sono stato del tutto un mostro. Se dici che stai partendo per un weekend Spa tutti pensano S-P-A. Ma ho pensato che sarebbe stato divertente fare un week-end Spar. Abbiamo trascorso due ore a guidare per Birmingham e dintorni e, alla fine, Sue ha visto il lato divertente della cosa».

Tuttavia, poi David si è fatto perdonare con una cena abbastanza costosa per San Valentino e la promessa di un vero week-end Spa, stavolta senza ‘erre’ e gli costerà ancora di più, in attesa della vendetta di Sue che ci sarà. Lo ha promesso.

