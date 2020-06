Le confessioni di Amanda Lear: “Non sarò mai vecchia”

Musa di artisti immortali, donna che ha fatto la storia del costume e che, a 80 anni passati, continua ancora ad affascinare: tutto questo e molto altro è Amanda Lear, che si è recentemente confessata in una lunga intervista al Corriere della Sera.

“Io non sarò mai vecchia”

Il tempo sembra davvero non passare mai per una delle donne più affascinanti e ambigue dello spettacolo. Amanda Lear ha alle spalle una carriera lunghissima. Musa di Salvador Dalì, come ricordato da lei stessa in occasione dell’uscita del film Si Muore Solo da Vivi – pellicola che vede nel cast Alessandra Mastronardi – ha per esempio venduto milioni di dischi con il brano Tomorrow.

Nel corso della sua chiacchierata con il quotidiano milanese, ha avuto una parola anche per i suoi celebri amori. Tra questi, è possibile citare uomini che hanno fatto la storia della musica e dell’arte, come per esempio il Duca bianco David Bowie.

“Creativi e geniali”: così la Lear ha definito coloro che ha amato, consapevole della possibilità che ha avuto, grazie a loro, di imparare tantissimo. La Lear – che all’anagrafe risponde al nome di Amanda Tapp – ha raccontato anche di come è cambiata la sua vita da qualche anno a questa parte.

Se un tempo viveva di notte, oggi si alza presto per godersi il sole, cucinare, fare cruciverba e dipingere, la sua terapia. I suoi quadri, come sottolineato da lei stessa, hanno colori accesi, in quanto sarà sempre “la ragazza dei fiori”. A chi le dice che è arrivato il momento di pensare di mettere via i soldi per la vecchiaia, risponde che lei vecchia non lo sarà mai e che ha intenzione di spenderli “e si vedrà”.

