Le Iene, grave lutto per Matteo Viviani: “Buon viaggio papà”

Lunedì 13 gennaio 2020, Matteo Viviani ha dovuto dire addio al proprio padre. La notizia della morte del sign. Viviani è stata diffusa dalla moglie della Iena, l’ex letterina di Passaparola, Ludmilla Radchenko, che ha postato sui social un paio di foto che ritraggono il suocero, Matteo e il loro secondogenito Nikita, nato nel 2017. La moglie di Viviani ha anche pubblicato, attraverso le story di Instagram, alcuni scatti di momenti recenti passati con la famiglia del marito. Ecco le parole dell’ex letterina:

«Le generazioni crescono… e altre… se ne vanno… il segno della Vittoria… Vita… Viviani… Ciao caro suocero… caro nonno… e padre… rimarrai nei nostri cuori… Buon viaggio… riposa in pace…».

L’inviato de Le Iene è appena tornato da un viaggio in Russia, terra natale della sua compagna, dove ha trascorso con la famiglia le vacanze natalizie. Non si sa se il loro ritorno in Italia sia avvenuto per un aggravamento dello stato di salute del padre di Viviani. Quello che è certo è che la notizia è stata condivisa in tempo reale dalla Radchenko, mentre la Iena ha deciso di chiudersi nel suo dolore e di condividere con i suoi follower soltanto una foto che ritrae il bellissimo paesaggio della campagna toscana, con la semplice frase: «Buon viaggio papà».

Matteo Viviani ha ricevuto l’affetto e il sostegno di molti amici e colleghi, ma anche dai tantissimi follower che le seguono sui social e lo apprezzano per il suo grande impegno e l’immensa passione che mette nel programma Le Iene. Michele79 ad esempio ha scritto: «Ti mando un mare di affetto. Ricordo ancora le immagini che abbiamo potuto vedere del tuo matrimonio e gli occhi di un papà orgoglioso. Portali sempre con te» e ancora, Jessy ha commentato: «Mi dispiace, sarà il tuo angelo custode e ti proteggerà da lassú».

