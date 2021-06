Le sneakers da donna e come abbinarle

Un must, nell’ambito della moda, consiste nelle sneakers da donna. Non solo perché queste scarpe sono sempre di tendenza, nonostante il passare degli anni, ma anche perché sono facili da abbinare praticamente con tutto.

C’è chi le indossa con i jeans e chi con la gonna, chi con la tuta, chi con i pantaloni di lino o di altri tessuti leggeri. Le sneakers sono un evergreen, e a differenza di altre tipologie di calzature sono ideali per qualunque periodo dell’anno.

Ad esempio, i sandali sono più che altro estivi; gli stivali sono più adatti all’inverno, per le loro caratteristiche intrinseche. Invece le sneakers sono eccellenti per quando fa caldo e per quando fa freddo, dato che sono personalizzabili con inserti appositi che proteggono i piedi dal gelo.

Insomma, stiamo parlando delle tipiche scarpe che puoi utilizzare in tutte le occasioni. Ciò indipendentemente dalla tua età: chi ha detto che le sneakers sono soltanto per le giovani? Anzi, le donne adulte amano questi prodotti per la loro comodità, per il design ergonomico, per la struttura concepita per il benessere di piedi e caviglie.

Ti diamo qualche consiglio su come combinare sneakers e capi di abbigliamento. Di certo otterrai un look unico e inconfondibile!

Le sneakers di Bonaccorso Brand

Ti descriviamo brevemente un’azienda, Bonaccorso Brand, il cui shop online mette a disposizione una vasta gamma di sneakers da donna. Articoli dei migliori marchi, come Liu Jo, Saucony e Colmar, che rappresentano veri e propri emblemi di qualità e di bellezza.

Bonaccorso Brand ha numerosi concept store nell’intero territorio nazionale, e si serve solo delle strategie e dei metodi più all’avanguardia. Molto apprezzata è l’assistenza per gli utenti, che precede e che segue la vendita. Il cliente è accompagnato verso l’acquisto delle proprie sneakers in ogni singolo step.

Sneakers dorate con i jeans

Un ottimo accostamento è quello delle sneakers da donna dorate con i jeans. Questi ultimi sono un indumento semplice, che guadagnerà un autentico tocco di stile con queste scarpe.

In generale, le calzature con finiture oro e argento dovrebbero essere associate a un vestiario non troppo vistoso per evitare un effetto “caotico”. Sneakers come le GB36 di Gold&Gold sono perfette con un paio di jeans scuri, e magari con un top.

Sneakers per la tuta da ginnastica

Le sneakers sono del tutto adeguate alla ginnastica: con la tuta stanno benissimo quelle bianche e nere, che si sposano in maniera ottimale con i completi di ogni colore. Non avrai problemi, anche se cambi molto spesso l’outfit per l’esercizio fisico.

Per il resto, per queste attività scegli scarpe con supporto stabilizzatore e con suola in gomma antiscivolo. Tantissime sneakers rispettano questi requisiti.

Sneakers glitterate e abiti da discoteca

Per una serata con le amiche all’insegna del divertimento, non c’è nulla di meglio delle sneakers glitterate! Queste sono davvero speciali con i vestiti che di solito si indossano nelle discoteche, che prevedano una gonna oppure un pantalone.

Ci sono modelli interamente glitterati, e altri che hanno alcuni particolari di questo stampo. Quale soluzione prediligi per un look inimitabile?

Sneakers sobrie con i completi da ufficio

Le mise per l’ufficio diventano ancora più eleganti e comode con le sneakers. Naturalmente, in questo caso sono preferibili le calzature dalle tonalità neutre e dal design più sobrio: per esempio le GA575 di Gold&Gold, eccezionalmente moderne e raffinate nella loro semplicità.

Queste scarpe si abbinano facilmente ai capi che in linea di massima si portano in ufficio. Jeans e pantaloni in cotone, ma anche gonne al ginocchio o più lunghe. Sono suggeriti per gli ambienti professionali anche prodotti come le Zapato 72461 firmate Refresh, in pelle vegan con texture cocco.

Sneakers da donna e gonne ampie

Se ti piacciono le gonne ampie, leggere e multicolor, le sneakers da donna sono le scarpe che fanno per te. In tali circostanze sono ideali quelle dalle nuances romantiche: soprattutto le sfumature del rosa, che caratterizzano modelli come le Jazz Origina di Saucony.

Rosa chiaro, rosa scuro e bianco per un abbigliamento fresco, spensierato e femminile. Ovviamente queste sneakers sono perfette anche con i jeans, e pur strizzando l’occhio al vintage sono comunque innovative.

Scegli in base al tuo stile! Sul mercato ci sono sneakers da donna per ogni gusto ed esigenza.