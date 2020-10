Lele Mora su Massimiliano Morra: “Non è gay ma ha avuto una storia con un uomo”

Ieri sera, domenica 11 ottobre, ospite di Live – Non è la D’Urso è stato Lele Mora, ex agente di spettacolo.

Durante il dibattito sul cosiddetto Sistema Garko – la manipolazione volontaria della vita privata dei VIP in favore della ‘pancia’ del pubblico – Lele Mora, 65 anni, a proposito della presunta omosessualità di Massimiliano Morra, attuale concorrente del Grande Fratello VIP, ha detto:

«Morra ha avuto una storia bella lunga, ma non dirò mai il nome. È una persona molto conosciuta. È stato fidanzato con un uomo importante che gli ha promesso, di fare prima o poi, il Grande Fratello. Ci è arrivato. Che sia stato d’amore o di interesse… non lo so… Massimiliano Morra non è gay. Ci sono tanti non gay ma si concedono alle delizie di qualche produttore. Sono certissimo di quello che ti dico. Te lo confermo».

Morra ha anche parlato di Eva Grimaldi che, di recente, ha svelato che la relazione con Gabriel Garko era falsa: «Eva Grimaldi ha avuto una storia finta con Gabriel Garko, ma una storia vera con me. Per circa un annetto. Abbiamo fatto sesso tante volte. Io ero un frutto proibito, moltissime volevano stare con me».

Tuttavia, Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi, ha detto di non sapere della storia tra Lele Mora e l’attrice.

