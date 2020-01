Leonardo DiCaprio eroe: salva un marinaio e aiuta l’Australia

Leonardo DiCaprio dal cuore d’oro. Non gli basta essere un divo amatissimo. Non gli basta essere pronto per l’Oscar per l’ultimo film diretto da Quentin Tarantino C’era una volta hollywood. Non gli basta essere reduce dai Golden Globes. Ha pure il tempo di salvare un uomo.

Già perché il buon Leo ha recentemente tratto in salvo un uomo ubriaco che stava affogando. Proprio così. Come un eroe. Come un Avenger. Come il protagonista di Titanic, che in effetti è quello che lui era.

Realtà e fantasia che si incontrano, in un uomo sostanzialmente buono di cuore. Tutto quello che è accaduto è stato documentato dal Sun, giornale inglese di gossip.

Si legge che «l’attore avrebbe contribuito a salvare la vita a un giovane marinaio francese. L’uomo era caduto nelle acque dei Caraibi da una nave da crociera ed era disperso da 11 ore. L’imbarcazione dell’attore si è diretta nel mare agitato trovandolo al crepuscolo mentre una tempesta si avvicinava».

DiCaprio così, sprezzante del pericolo, ha affrontato il mare aperto e salvato l’uomo, che avrà qualcosa da raccontare n futuro ai nipoti, tipo: «Quella volta in cui fui salvato da Leo DiCaprio».

Scherzi a parte, l’uomo se l’è vista davvero brutta e forse non è più tempo per lui di fare il marinaio. Se Francesco De Gregori potesse così riscrivere una delle sue canzoni più famose, ora dovrebbe recitare, quasi con ironia: «Ma come fanno i marinai a farsi salvare da DiCaprio…». Tanto per renderla contemporanea.

E la magnanimità di DiCaprio, che negli ultimi anni ha dedicato interi documentari al tema dell’ambiente e ha più volte incontrato e difeso Greta Thumberg, non finisce qui.

Earth Alliance, l’associazione ambientalista, creata nel 2019 da Leonardo DiCaprio, Laurene Powell Jobs e Brian Sheth, ha lanciato l’#AustraliaWildfireFund. Un impegno da 3 milioni di dollari – si legge sulla pagina Facebook dell’associazione – per «sostenere gli sforzi contro gli incendi, aiutare le comunità locali più colpite, consentire il salvataggio e il recupero della fauna selvatica e sostenere il ripristino a lungo termine di ecosistemi unici, con i partner Aussie Ark, Bush Heritage Australia, Wires, Emerson Collective, Global Wildlife Conservation».

La Earth Alliance, copresieduta da Di Caprio, è stata creata nel 2019, in risposta alla crisi climatica e alla perdita di biodiversità. varie le celebrità che si sono impegnate per sostenere gli sforzi contro gli incendi in Australia. L’attore australiano Chris Hemsworth e la pop star Elton John hanno donato ciascuno 1 milione di dollari.

