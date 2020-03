Leonardo Greco, l’ex tronista di Uomini & Donne positivo al Coronavirus

Leonardo Greco, ex tronista di Uomini & Donne, è positivo al Coronavirus. Vocalist e organizzatore di eventi, Greco ha annunciato il sospetto di essere positivo in un toccante post pubblicato sulla sua pagina Facebook (la conferma è arrivata oggi).

Leonardo Greco: il post su Facebook

L’ex tronista Leonardo Greco, diventato famoso ai tempi del dating show di Maria De Filippi per via della sua storia con Diletta Pagliano, ha annunciato ieri il sospetto di essere positivo al Coronavirus su Facebook, in un toccante post in cui ha dichiarato di essere stato ricoverato presso l’Ospedale Luigi Sacco di Milano.

Ho 37 anni , ho sempre amato lo sport , sono sempre stato iperattivo e salutista …Vi parlo dal letto dell’ospedale… Pubblicato da Leonardo Greco su Martedì 10 marzo 2020

Nelle sue parole si legge il dolore di chi si vede purtroppo coinvolto nella tragedia del Covid-19. La sua testimonianza costituisce inoltre un importante segnale del fatto che, quando si parla del nuovo Coronavirus, il pericolo non riguarda solo i pazienti giovani.

Il post di Leonardo Greco, che è stato accolto da numerosi commenti di auguri di pronta guarigione, è stato pubblicato poco prima delle 10 del mattino di martedì 10 marzo. Nel corso della mattina di mercoledì 11 marzo, Leonardo Greco ha ufficializzato la conferma della positività al terzo tampone.

Ciao volevo ringraziarvi per tutti questi messaggi d’affetto che ho ricevuto ….La solidarietà fa bene al cuore e all’anima … e aiuta a sconfiggere questa maledetta bestia nera il COVID-19 … si perché oggi è arrivata la conferma della mi positività .

Lo dico senza vergognarmene senza aver paura lo dico solo per far riflettere le persone , che questo virus colpisce chiunque indistintamente dal colore della pelle , dal peso del portafoglio , dall’età … per questo adesso bisogna essere UNITI VOLERSI BENE SENZA DISCRIMINAZIONE .

È una lotta che riguarda tutti noi … ma che va affrontata con buon senso, intelligenza e AMORE .

Grazie a tutti ❤️ #restateacasa

Queste le parole dell’ex tronista che, utilizzando i social come tantissimi altri VIP, racconta il suo dramma e contribuisce al diffondere un appello oggi fondamentale: #restateacasa.