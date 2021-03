Leonardo, quando vanno in onda le prossime puntate?

Ieri sera è andata in onda l’attesissima prima puntata della serie tv Leonardo. Con protagonista Aidan Turner e nel cast, tra i tanti divi, Matilda De Angelis, Giancarlo Giannini, Freddie Highmore e Miriam Dalmazio, ha messo in primo piano diversi momenti della giovinezza del genio vinciano, partendo dagli anni in cui era a bottega da Andrea Del Verrocchio.

Quando andranno in onda le prossime puntate (ciasuna è composta da due episodi)? Scopriamolo assieme nelle prossime righe di questo articolo.

Leonardo: le date delle prossime puntate

Ecco le date delle prossime puntate della serie tv Leonardo:

Seconda puntata: martedì 30 marzo a partire dalle 21.25 su Rai 1

Terza puntata: martedì 6 aprile a partire dalle 21.25 su Rai 1

Quarta puntata: martedì 13 aprile a partire dalle 21.25 su Rai 1

