L’ex capitano dell’Inter Beppe Bergomi: “Ho avuto il Coronavirus”

L’ex stella dell’Inter Beppe Bergomi ha avuto il Coronavirus. A dare la notizia è stato lo stesso ex capitano nerazzurro, da anni commentatore sportivo di successo. A confermare il contagio è stato, come in tanti altri casi di persone che hanno avuto i sintomi ma che non hanno fatto il tampone, il test sierologico.

Beppe Bergomi: “Ora sto alla grande”

Nel corso di una chiacchierata in diretta su Instagram con il conduttore Ciccio Valenti, Beppe Bergomi ha raccontato i sintomi che lo hanno colpito. L’ex capitano nerazzurro ha affermato che, innanzitutto, aveva sempre freddo. Così tanto da aver deciso di tenere in casa due stufette per riscaldarsi, ma senza successo.

Tra gli altri sintomi che l’ex stella della squadra meneghina ha accusato è possibile citare la perdita del gusto e dell’olfatto, così come l’insorgenza di un forte mal di schiena. Ha deciso di non prendere antinfiammatori in quanto gli è stato detto che era meglio non assumerli e, a suo dire, ha affrontato un dolore molto forte.

Bergomi ha altresì rivelato di aver avuto un po’ di febbre – non tantissima – e che gli si sono screpolati i talloni. L’ex calciatore, che il prossimo 22 dicembre compirà 57 anni, ha detto di non aver sofferto di sintomi respiratori. Come si è curato? A suo dire, ha preso solo qualche tachipirina per il mal di schiena.

Ha addirittura affermato che, inizialmente, pensava fosse un’influenza. Trascorsi nove giorni dalla comparsa dei sintomi, il mal di schiena è scomparso e, poco dopo, sono tornati olfatto e gusto. Complessivamente è stato malato 20/25 giorni e ha avuto la conferma della cosa dal test sierologico che lo ha trovato positivo agli anticorpi IGG. Ora, a suo dire, sta alla grande e ha da poco ripreso a fare attività sportiva.

