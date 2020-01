Licia Nunez: chi è, età, Grande Fratello VIP, Instagram

Da fotomodella ad attrice, passando per le pubblicità televisive. Sono questi i passaggi della carriera di Licia Nunez, nata a Barletta il primo giorno di marzo del 1980, con il vero nome all’anagrafe di Lucia Del Curatolo.

Sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip si può dire parecchio. Ma lei preferisce farsi scoprire dal grandissimo pubblico dentro la casa. Già perché della ragazza si sa molto poco, a parte che è una delle grandi raccomandate di Alfonso Signorini, che in lei vede un simbolo del futuro della tv. Un’idea a dire poco azzardata, visto che la signora quest’anno compie quarant’anni.

Più che altro lei rappresenta la ‘quota lesbo’. Ha avuto una relazione con Imma Battaglia, attivista e politica italiana, leader del movimento LGBT in Italia, dal 2003 al 2009. Attualmente sembrerebbe essere single.

Il Grande Fratello Vip ci aiuterà a capire meglio chi è questa donna, che nel 2015 ha partecipato a Ballando con le Stelle, il famoso show di Raiuno condotto da Milly Carlucci.

Alla vigilia del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, Licia Nunes ha sottolineato la sua contentezza per la presenza di Rita Rusic, definita «il mio sogno erotico», mentre sull’opinionista Pupo ha detto: «È un personaggio eclettico e le donne sono una costante nella sua vita… come nella mia».

Licia ha spiegato di avere deciso di partecipare al reality show per riprendersi l’adolescenza, un periodo che non ha vissuto come avrebbe voluto e per un «senso di leggerezza».

Su Instagram Licia Nunez ha 236 mila follower e ha postato un video in cui parla proprio del Grande Fratello. Qui il suo profilo: www.instagram.com/licianunez.

