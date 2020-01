Licia Nunez parla di tradimento ma Imma Battaglia replica: “La verità ha mille volti”

Ieri sera – mercoledì 8 gennaio – è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2020, che ha già dato inizio alle prime diatribe sui social. Una delle controversie appena nate riguarda Licia Nunez, attrice di Vivere e Le tre rose di Eva, nonché ex fidanzata di Imma Battaglia, che a sua volta è convolata a nozze con l’attrice Eva Grimaldi, nel maggio del 2019.

Licia, secondo quanto ha spiegato al settimanale Chi, ha deciso di prendere parte al reality per riprendersi quel pezzetto di vita, l’adolescenza, che non ha potuto godersi a tempo debito a causa di motivi personali e per sentire quella leggerezza interiore che le mura del GF potrebbero darle.

LE PAROLE DELLA NUNEZ



Di fronte le porte della Casa del GF, Licia ha raccontato di aver avuto una storia d’amore lunga sette anni con Imma Battaglia, attivista e politica italiana, importante leader del movimento LGBT in Italia. L’attrice ha pronunciato le testuali parole:

«Ci siamo lasciate per un suo tradimento, proprio con Eva Grimaldi, la donna che ha sposato. L’amore resta, si trasforma, ma resta».

Nonostante queste sue affermazioni, l’attrice ha aggiunto di non provare più alcun rancore nei confronti della ex compagna e di aver ormai voltato pagina grazie alla relazione con la sua nuova fidanzata, Barbara.

Come ha reagito Imma Battaglia?

La riposta di Imma non ha tardato ad arrivare. Infatti, nel suo profilo Instagram, la politica ha mandato un messaggio diretto alla sua ex dicendo:

«La verità ha mille volti! Licia, se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta»

Story che viene condivisa dalla stessa Eva Grimaldi, proprio per supportare la moglie in questo momento mediatico abbastanza delicato.

Anche Vladimir Luxuria si è espressa

Vladimir Luxuria ha affermato di conoscere molto bene Imma e di avere una confidenza tale da poter dire che, la Battaglia è una persona leale. Quindi, nel caso in cui la Battaglia avrà voglia di chiarire la situazione, lo farà nella maniera più limpida possibile, senza ricorrere ai metodi ‘scorretti’ e ‘incompleti’ che ha utilizzato Licia Nunez.

