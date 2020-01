Lidia Schillaci: i primi passi in Tv e cosa fa oggi la cantante

Chi scrive Lidia Schillaci la conosce bene, visto che la segue sin dalla sua prima apparizione televisiva. Era il lontano 2002. E in televisione arrivava il primo talent show musicale. No, non era XFactor.

Si chiamava Operazione trionfo, andava in onda su Italia 1 e lo conduceva Miguel Bosè. Ascolti non altissimi, ma neanche sotto la media del programma. Eppure non venne riproposto negli anni successivi.

La caratteristica principale – recuperata dal Grande Fratello – era che i cantanti partecipanti erano ripresi 24 ore su 24. Forse è stato questo il vero danno. Ma erano i tempi dei primi reality e dei primissimi talent. E qualche errore, visto con gli occhi degli anni Venti, appare oggi incredibile.

Persino il modo in cui potevi vincere appariva troppo matematico e macchinoso. Roba che oggi come oggi non si farebbe mai più.

Tra i partecipanti c’era lei, Lidia Schillaci, 18 anni, di Castellammare del Golfo (Trapani), che con le sue canzoni già allora aveva fatto notare le sue capacità vocali al microfono.

Poi, un breve momento di popolarità, l’ombra, e il rilancio. Grazie a Periscope che, per chi non se lo ricorda, era uno strumento con cui tramite Twitter si potevano fare le dirette, ancora prima che lo permettesse Facebook. E funzionava che più cuoricini conquistavi e meglio era. E Lidia in questo era una regina, con collegamenti continui che l’hanno fatta diventare una opinion leader dei social.

Ma poi è arrivata la seconda vita di Lidia. Quella televisiva nuovamente. Prima la Ferrero che con la Nutella, adotta come colonna sonora la sua versione di Come te non c’è nessuno. Di questo racconta: «Contiene la freschezza, il ritmo e la coinvolgente forza dell’amore. Utilizzando suoni registrati dal vivo a pad e sinth elettronici ho voluto riportare in alto un vecchio successo dal gusto eterno e bpm moderni. È il primo singolo di un progetto a cui sto lavorando con il mio produttore Niccolò Fragile, un disco di prossima uscita interamente dedicato ai classici».

Nel 2018 Lidia Schillaci entra a far parte della squadra di Ballando con le stelle, il dance show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, in qualità di solista del coro.

Un passo che le ha permesso di diventare nel 2019 una delle protagoniste di Tale e quale show, dove ha veramente trionfato in numerose esibizioni che hanno mostrato tutte le sue potenzialità vocali. Tutti si aspettavano che quest’anno venisse scelta per Sanremo. Sarà per un’altra volta…

