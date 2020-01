Littizzetto insultata su Instagram: “Magari in convalescenza a vita”

Anno nuovo, vita vecchia. Anzi, hater vecchi. Sì, perché i leoni da tastiera continuano ad insultare i VIP, spesso e soprattutto mossi da un’invidia ingiustificata.

Ne è prova quanto successo a Luciana Littizzetto sul suo profilo Instagram.

Innanzitutto, ricordiamo che pochi giorni fa, il 29 dicembre, la Littizzetto ha condiviso sul social media una foto che la ritrae in un letto d’ospedale con una vistosa fasciatura sulla gamba destra e sul polso destro. Un doppio infortunio causato da una rovinosa caduta in strada.

LEGGI ANCHE: Lory del Santo contro Zucchero: “È stato irriconoscente».

Nei giorni successivi, la 55enne ha condiviso su Instagram altre foto per raccontare la sua degenza per di più in un momento dell’anno in cui si vorrebbe fare ben altro ed essere altrove. Tra i post anche l’immagine gioiosa della Littizzetto con l’ortopedico Enrico Buttafarro, scattata dopo un necessario intervento chirurgico a cui si è dovuta sottoporre.

LEGGI ANCHE: Masterchef, la formazione parte dal rispetto

Apriti cielo. Alcuni maleducati utenti di Instagram hanno bersagliato la spalla di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa con commenti davvero sgradevoli. Qualche esempio: «ben ti sta brutta c***», «radical chic», «sta cosa volgare», «sta simpaticona», «magari rimaneva in convalescenza a vita», «peccato non ci si possa fare i selfie con i morti», ecc.

E c’è stato anche chi se l’è presa per la foto con il dott. Buttafarro: «Vedi che significa essere famosi, i medici si fermano accanto al paziente e si fanno fotografare».

Si tratta, purtroppo, di un fenomeno congenito alle reti sociali, difficile da contrastare ma che va stigmatizzato perché essere VIP non significa necessariamente dovere essere bersagliati da insulti, soprattutto fine a se stessi.

LEGGI ANCHE: 7 cibi che puoi mangiare anche dopo la scadenza /LA LISTA