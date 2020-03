Live non è la D’Urso, Heather Parisi sul Coronavirus: “Ora siamo più tranquilli”

View this post on Instagram

🇮🇹 L'unica cura alla sindrome influenzale da Coronavirus è una enorme assunzione di responsabilità da parte di tutti, che significa il rispetto delle regole da parte di tutti senza isteria, senza panico e soprattutto senza dannosissimi e ingiustificati allarmismi. Metti la maschera. 😷 🇺🇸 The cure for the Coronavirus Flu Sindrome is an enormous commitment of responsibility for each and every one of us, which means everyone respecting the rules, without hysteria, without panicking and, most of all, without extremely harmful unjustifiable scaremongering. Put on a mask. 😷 #heatherparisi #umberto #hktwins @elizabeth_parisi_anzolin_ @dylan_parisi_anzolin #hklife #hkkids #coronavirusoutbreak #Coronavirus #mettilamaschera #amolamiavita