Lodovica Comello incinta di un maschietto: “Coronavirus? Sono in quarantena”

Lodovica Comello, conduttrice di Italia’s Got Talent, tra due settimane darà alla luce il suo primogenito. Sta bene ed è serena, ma in via precauzionale ha deciso di passare questo ultimo periodo a casa.

La finale del programma, che andrà in onda venerdì 6 marzo, verrà eccezionalmente condotta da Enrico Papi. Manca poco, e lei e il marito non stanno più nella pelle. Vivono a Milano, una delle zone a rischio Coronavirus. Ecco perché Lodovica ha deciso di non muoversi da casa. A proposito del panico che sta dilagando in tutto il mondo, lei si dice tranquilla, pronta ad accogliere il piccolo che porta in grembo.

«Sto bene, grazie. Gli ultimi giorni di maternità cadono in concomitanza del Coronavirus, mi sono messa in una sorta di quarantena e sto a casa»: ha detto. E poi: «Eravamo nell’ottica: ‘Se viene, viene’. Ed è arrivato, una sorpresa, ma non scioccante, è un maschietto».

Il nome, naturalmente, lo hanno già scelto, ma al momento lei e il marito preferiscono tenerlo segreto: «Per ora, però, lo teniamo per noi». A proposito di confidenze, Lodovica Comello racconta di come Mara Maionchi non sia in grado di mantenere riserbo su nulla.

«Mara è stata la prima a cui l’ho raccontato», racconta, riferendosi sempre alla gravidanza. «Glielo avevo rivelato una sera in hotel prima di andare a dormire, stavamo bevendo una camomilla e le ho detto che era ancora un segreto».

Un segreto che però non è riuscita a mantenere per più di 24 ore: «Lei, che ‘non si tiene un cecio in bocca’, il giorno dopo, mentre era seduta al tavolo dei giudici, l’ha raccontato agli altri, ma essendo microfonata, tutti quelli della troupe collegati in cuffia l’hanno saputo».

