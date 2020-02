Lorella Cuccarini, avete mai visto dove abita? In una villa immesa nel verde

Lorella Cuccarini è una delle showgirl, cantanti e ballerine più amate in Italia. A lanciarla è Pippo Baudo, che la vuole al suo fianco in Fantastico. La sua carriera, da quel momento, è sempre andata a gonfie vele. Oggi conduce La Vita in Diretta.

Nel 1991 sposa il produttore Silvio Testi. Da questa unione nascono quattro figli che Lorella ama alla follia: Sara, Giovanni e i gemelli Giorgio e Chiara. Tutta la famiglia vive alle porte di Roma, in una bellissima villa immersa nel verde.

Le fotografie, che mostrano una famiglia felice e unita, lasciano intravedere anche dettagli interessanti sul luogo dove hanno scelto di vivere tutti insieme. Una piscina, circondata da un curatissimo prato all’inglese, dà maggiore valore alla casa. Il colore predominante è il bianco, arricchito da pietra viva in alcuni punti della facciata. Dell’interno non si sa molto: Lorella Cuccarini è molto riservata e, sui social, mostra solo i successi professionali.

La villa si trova alle porte della Capitale: a due passi dalla città, ma abbastanza isolata per evitare la frenesia del centro. Per la precisione si trova a Castel de Ceveri. Alte siepi proteggono l’intimità della famiglia. Sul prato sempre impeccabile, si scorgono le sdraio e il gazebo per un meritato riposo domenicale.

Lorella, infatti, al momento è molto impegnata. Insieme ad Alberto Matano, conduce la striscia quotidiana de La Vita in Diretta. Una donna che è sempre stata capace di conciliare vita privata e professionale, insomma, come dimostrano i suoi post su Instagram.