Chi è Lorenzo Rossi, il figlio di Vasco: età, moglie, figlia

Quando si parla dei tre figli di Vasco Rossi, spesso si parla di Davide. Che è quello social, quello palestrato. Quello che ha un po’ gli stessi ‘vizietti’ del padre. Si parla molto meno di Lorenzo, molto meno bello, ma a prima vista il nerd di famiglia.

Non è stata certamente facile la sua vita, visto che il Blasco ha riconosciuto questo figliolo a 15 anni, in piena adolescenza, generato da una mamma che si chiamava Gabri, che se per caso vi ricorda una canzone, è proprio quella signora lì di cui Vasco gridava il nome ed era innamoratissimo.

Per l’esattezza recitava:

«Adesso ascoltami

Non voglio perderti

Però non voglio neanche, neanche

Illuderti

Quest’avventura è stata una follia

È stata colpa mia

Tu hai sedici anni ed io

Ed io».

LEGGI ANCHE: Vasco Rossi shock: “Ho provato tutto, tranne l’eroina”.

Ma essere figlio di Vasco Rossi è stato un vantaggio? Non proprio, visto che Lorenzo racconta di essere stato a lungo bullizzato e maltrattato dagli altri. D’altra parte quando sei il figlio del più famoso cantante italiano, qualcuno geloso di te deve esservi. E spesso sfoga la sua rabbia nella più assurda violenza.

«Il perché secondo me – ha raccontato Lorenzo – è racchiuso nel fatto che dove abitavo, un paesino in provincia di Ferrara, la gente aveva una mentalità diversa dalla mia che arrivavo dalla grande città, una mentalità un po’ chiusa e forse la mia situazione familiare era vista come qualcosa di nuovo ma in senso negativo, questo è quello che ho sempre principalmente ipotizzato, non so se c’era anche dell’invidia o altro, quello che posso dire è che io non sono mai andato in giro presentandomi come ‘il figlio di’ o atteggiandomi e chi mi conosce lo sa. Ciò nonostante, hanno sempre preferito trattarmi con sufficienza, con indifferenza, a volte con cattiveria, ho ricevuto minacce di morte di notte per telefono, tutti sapevano dove abitavo, nessuno però si è mai presentato di persona».

LEGGI ANCHE: Botti di Capodanno, cavalla morta per la paura.

Lorenzo, classe 1986, è laureato in Scienze della Comunicazione ed è fidanzato con Carlotta Quaranta. I due hanno una figlia. Lavinia. Nata nel 2017. Vasco Rossi, quindi, per chi non lo sapesse, è anche nonno.

A proposito del rocker di Zocca, 2020 è anche l’anno di Vasco Rossi e del suo Non Stop Festival 2020. Il rocker di Zocca sarà in tour anche quest’anno per quattro date imperdibili a Firenze, Milano, Roma e Imola. Insomma, il nonno più rock della musica italiana è in piena attività.

LEGGI ANCHE: Ti senti malato? Tre possibili motivi.