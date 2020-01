Lori Zwicklbauer, chi è la moglie di Terence Hill

È uno degli uomini più belli della televisione italiana. Da almeno 50 anni lo vediamo nelle nostre case. Tra film e fiction, con quegli occhi azzurri ha accompagnato tante generazioni, restando sempre bello.

Terence Hill è sempre uno di famiglia. Un po’ è come se lo ospitassimo quasi tutte le settimane. E adesso che è tornato con Don Matteo, rieccolo tra noi. Nonostante le sorprese di quest’ultima edizione, con il sacerdote che sembra avere ricevuto un colpo di pistola e la moglie del maresciallo, interpretato da Nino Frassica, improvvisamente morta.

E a proposito di mogli. In tanti si chiedono chi sia la moglie di Terence Hill. Una donna che evidentemente negli anni si è voluta mantenere fuori dal dibattito pubblico e non si è mai mostrata accanto al marito. Per molti una donna davvero fortunata a stare con un uomo così.

Lei si chiama Lori Zwicklbauer, che potremmo chiamare Lori Hill, ma ricorderebbe troppo la cantante Lauryn Hill, che tra l’altro è nera e nulla c’entra con la bianchissima famiglia di Terence.

Un incontro, quello tra i due, che è arrivato poco più di cinquant’anni fa, in un momento di grazia per Terence, che negli stessi giorni incontrava Bud Spencer, che sarebbe stato il suo partner in numerose pellicole.

I due hanno avuto due figli, Jess e Ross, con cui hanno vissuto prima in Italia e poi negli Stati Uniti. Lo racconta lo stesso Hill: «Quando un potente produttore mi ha chiamato per il ruolo di uno stupratore minacciando di distruggere la mia carriera in caso di rifiuto, ho capito che era ora di partire, a fare l’attore, ma seguendo la mia strada. Così ho preso moglie e figli ho caricato la station wagon e mi sono ritrovato in Massachusetts. Era ottobre la stupenda estate indiana a StockBridge sembrava il paradiso. Solo più tardi ho scoperto che d’inverno si gela e la vita è meno idilliaca di come si era apparsa la prima volta».

Intanto, per chi volesse sapere gli ascolti, della prima puntata, Don Matteo ha trionfato alla grande. Su Rai1 Don Matteo 12 ha conquistato 7.005.000 spettatori pari al 30.6% per cento di share. Su Canale 5 The Legend of Tarzan ha raccolto davanti al video 1.797.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Rai2 l’incontro di Coppa Italia Torino-Genoa ha interessato 1.355.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Barry Seal – Una Storia Americana ha catturato l’attenzione di 1.556.000 spettatori e il 6,4%.

Si dimostra così che Terence Hill è ancora un campione di successo, amatissimo dagli italiani, che non dimenticano quanto continui a restare il compagnone di casa di sempre.