Lory Del Santo contro Zucchero: “È stato irriconoscente”

«Sono stata io che ho fatto conoscere Eric Clapton a Zucchero. Ho visto che è persino volato a Londra per incontrarlo, Eric ha anche suonato in suo disco. Se Zucchero mi ha ringraziato per averglielo fatto conoscere? Non esattamente, lo ha conosciuto e poi ‘arrivederci e grazie’. Forse anche Zucchero è elevato e non si ricorda delle persone più in basso di lui».

Queste le parole di Lory Del Santo a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

«Tra l’altro una volta a Zucchero avevo chiesto un piccolo favore – ha raccontato la showgirl – All’epoca ero fotografa per la rivista Oggi e stavo andando nella sua casa di campagna per fargli due foto. Mentre guidavo mi ha fatto chiamare da qualcuno per dirmi che aveva cambiato idea. Io ero già a metà strada, e sono andata lo stesso. Le foto gliele ho fatte perché mi sono impuntata’».

Sulle voci su una sua futura gravidanza la Del Santo ha detto: «Macché, io ormai sono un’osservatrice, sono una che guarda e non giudica…».

Infine, sul suo rapporto con il fidanzato la soubrette conclude: ‘«Ormai ha 30 anni, si sta un po’ impigrendo’», ha concluso la Del Santo.

