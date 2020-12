Lotteria degli scontrini: come funziona e quali sono i premi?

Il conto alla rovescia per la lotteria degli scontrini, che inizierà il 1° gennaio 2021, è ormai iniziato. Dall’inizio del mese di dicembre, è possibile registrarsi sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it. Su questo portale, è possibile ottenere il codice da presentare ai vari esercenti per i pagamenti.

Come funziona la lotteria degli scontrini?

Vediamo ora come funziona la lotteria degli scontrini. La prima cosa da ricordare è che è gratuita. Come ricordato più volte in questi mesi, vale solo per gli acquisti presso i punti vendita fisici (non è quindi utile per gli e-commerce).

Accessibili da parte di tutti i soggetti maggiorenni residenti in Italia, la lotteria degli scontrini prevede diversi premi sia per i clienti, sia per gli esercenti. Scopriamo di più nel prossimo paragrafo.

Premi

Ecco i dettagli sui premi della lotteria degli scontrini.

Estrazioni ordinarie, che prevedono premi solo per i consumatori:

7 premi – uno a settimana – da 5mila euro.

3 premi – uno al mese – da 30mila euro.

Un premio annuale da un milione di euro.

Estrazioni zero contanti, che premiano sia il consumatore, sia l’esercente:

15 premi da 25mila euro cadauno per i consumatori e 15 pari a 5mila euro per gli esercenti (cadenza settimanale).

10 premi da 100mila euro ciascuno per il consumatore e altrettanti per l’esercente da 20mila euro (cadenza mensile).

1 premio da 5 milioni di euro per i consumatori e uno da 1 milione di euro per gli esercenti (cadenza annuale).

Riscossione dei premi

La riscossione dei premi della lotteria degli scontrini avviene:

Bonifico bancario.

Assegno circolare non trasferibile in caso di mancanza di conto bancario.

La comunicazione della vincita avviene tramite PEC o raccomandata A/R. Passati 90 giorni dalla ricezione della stessa, non è più possibile procedere alla riscossione del premio.

