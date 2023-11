Lotus sta lanciando la sua ebike ad alte prestazioni e in edizione super limitata

Alcuni marchi stanno lanciando delle biciclette che non sono “solo biciclette”. La casa automobilistica britannica Lotus sta lanciando sul mercato, e in edizione limitata, l’ebike da corsa più leggera del mondo. Si tratta del modello Type 136 (un nome che ricorda quelli collegati ai progetti automobilistici) ed è una bici ad alte prestazioni in tutto e per tutto.

La nuova creazione Lotus si presenta con un telaio in fibra di carbonio realizzato a mano in Italia e con caratteristiche ingegneristiche all’avanguardia. Scegliendo di rimuovere la batteria, è possibile utilizzarla come bici da strada. Si può quindi optare per rinunciare all’assistenza del motore (rigorosamente elettrico).

L’ebike di Lotus è solo la conclusione di un lungo lavoro e di tanti sforzi progettuali. Prima di questa ebike, il marchio britannico ha collezionato oltre 30 anni di successi nel ciclismo su strada e in pista. Il design aerodinamico proviene direttamente da quelli vincenti la medaglia d’oro con Lotus nelle piste olimpiche di tutto il mondo. L’ispirazione proviene direttamente dalla Type 108 dei Giochi di Barcellona del 1992, passando per l’ultima competizione di Tokyo 2020.

La componentistica scelta per la costruzione di questa freccia su due ruote sono all’avanguardia. Le caratteristiche costruttive a dir poco incredibili rendono l’ebike Type 136 di Lotus davvero leggerissima. Questo missile in fibra di carbonio pesa appena 9,8 chilogrammi. Ha i manubri a forma di V e forcelle a forma di ala che consentono di tagliare l’aria più efficacemente in modo da migliorare l’efficienza aerodinamica.

L’innovazione è presente anche nella batteria, “nascosta” affinché appaia come una borraccia e staccabile dal telaio con la pressione di un pulsante. Il motore Watt Assist Pro di questa Lotus Type 136 deriva dal Progetto Mars Lander, per cui i fattori chiave dovevano essere il peso estremamente limitato e la manutenzione ridotta a zero. Questo a bordo della Lotus è il sistema motore per ebike più leggero sul mercato e pesa solo 1,2 kg in totale. Il blocco che costituisce il movimento centrale, anch’esso molto compatto e perfettamente integrato nel telaio della bicicletta, pesa solo 300 grammi.

Questo modello è anche decisamente esclusivo. Dal numero della bicicletta si può dedurre il numero di esemplari. La ebike Type 136 sarà disponibile per l’edizione limitata di lancio, appunto, in soli 136 esemplari. Saranno tutti numerati singolarmente e disponibili in una livrea iconica del motorsport. Quello standard sarà in vendita dalla primavera del 2024.