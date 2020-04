Luca Argentero e Cristina Marino, la bimba in arrivo e le gelosie 

Belli, sorridenti e innamorati come non mai. Questo regalano i profili social di Luca Argentero e Cristina Marino. Nonostante la gelosia, sono felici e impazienti di conoscere la loro prima bambina.

Il nome della piccola non si conosce, quello che si sa è che il tenebroso attore è parecchio geloso: «Fa scenate senza senso», confessa Cristina. Entrambi però sono consapevoli dei propri difetti e riescono a conviverci, a disinnescare. Pare sia questo il loro segreto.

La coppia, dalla loro casa in campagna dove stanno trascorrendo la reclusione forzata dovuta all’emergenza da Coronavirus, sono molto presi l’uno dall’altra. Luca Argentero e Cristina Marino si migliorano a vicenda. «È una persona che sa amare tutte le persone a cui tiene»: ha rivelato la compagna.

In fatto di gelosia Cristina è molto più sicura di sé. Ha ammesso di non essere per nulla preoccupata per le scene intime che l’attore gira sui set delle fiction e dei film a cui lavora. Un difetto ce l’ha anche lei e lo racconta Luca: «Non conosce il dono della diplomazia, parla di getto e alcune volte a sproposito».

E poi ha detto: “Lei è il sole, è una fonte di energia positiva”. Cristina ha messo su nove chili durante la gravidanza, che l’ha resa più bella e radiosa. L’attore, desiderato da tutte le donne italiane ma che ha occhi solo per la compagna, ha da poco compiuto 42 anni. Ha festeggiato a casa con due dolci preparati proprio da lei (che, a quanto pare, sembra sia anche un’ottima cuoca). Chissà che non decidano di sposarsi.

I due condividono la stessa professione e, anche se hanno caratteri molto diversi, riescono a trovare sempre dei punti in comune. Dediti alla carriera, mettono comunque al primo posto l’amore, soprattutto della bimba in arrivo.

