Luca Laurenti, chi è la moglie Raffaella Ferrari

Luca Laurenti è sicuramente uno dei personaggi televisivi più eclettici e apprezzati dal pubblico. Il suo nome viene automaticamente associato a quello di Paolo Bonolis. Dopo anni di lavoro i due non sono solo semplici colleghi, ma anche grandi amici.

Classe 1963, è nato sotto il segno del Toro. Il comico non ama mostrare i dettagli della propria vita privata. I post sui social sono sempre ben ponderati e centellinati. Suo sostegno è la moglie Raffaella Ferrari. I due si sono sposati nel 1994 e dalla loro storia d’amore è nato Andrea, nel 1997.

Qualche tempo fa, il musicista e co-conduttore ha dichiarato di avere superato un momento critico grazie alla vicinanza della moglie e della famiglia, oltre a quella del suo amico Bonolis. Luca Laurenti, infatti, ha sofferto di depressione.

Fin da giovane è chiaramente visibile la sua propensione all’arte e allo spettacolo. Comincia esibendosi nei pianobar, senza avere molto successo. Nel 1991, debutta in tv con Urka. Paolo Bonolis e gli autori, infatti, cercavano un cantante.

Quando Luca si è presentato ai provini, con la sua voce stridula, nessuno credeva che avesse talento. Fino a quando non ha iniziato a cantare Overjoed di Stevie Wonder. Sono rimasti tutti sorpresi, e ovviamente è stato preso.

Squadra che vince non si cambia (o sarebbe meglio dire coppia). Li abbiamo visti, e li vediamo ancora, insieme in numerosi programmi televisivi, uno tra tutti Ciao Darwin: sette edizioni divertenti e irriverenti in cui Luca Laurenti ha dimostrato intelligenze e creatività, come al solito.

A Buona Domenica su Rai Uno, invece, rimane memorabile il gioco in coppia con Claudio Lippi, dove doveva indovinare la parola scritta su un cartellino che portava in testa. I risultati erano esilaranti. Un marito amorevole, insomma, con al suo fianco una donna, avvocatessa affermata, che ha saputo sostenerlo anche nella sua carriera di cantante.

A tal proposito Laurenti ha detto: «Sono proprio così di mio. Quando canto c’ho un vocione. Quando parlo un vocino. La gente si mette a ridere per la differenza. È come essere in due, io e il sosia. Ma non sono costruito».

