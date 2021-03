Luca Zingaretti positivo al Covid-19, l’indiscrezione

Luca Zingaretti sarebbe positivo al Covid.

L’indiscrezione è stata lanciata da Dagospia.

Dall’attore volto di Montalbano non sono arrivate né conferme, né smentite.

Il silenzio dell’attore

Per ora non è arrivata dall‘attore volto di Montalbano – lunedì 8 marzo è andato in onda l’ultimo episodio in assoluto della serie, che ha creato non poche discussioni sui social per via della scelta sentimentale del commissario più famoso della tv italiana, che decide di chiedere la relazione con Livia per iniziare un nuovo capitolo accanto alla Antonia Nicoletti, interpretata da Greta Scarano – che, nell’ultimo post pubblicato su Instagram, ha parlato delle sensazioni provate nel riguardare in tv Il Metodo Catalanotti.

Non resta che attendere per scoprire se i rumors sulla sua positività al SARS-CoV-2 corrispondono o meno a verità.

