Lucia Azzolina, relax in bikini per la ministra (FOTO)

Lucia Azzolina, titolare del dicastero dell’Istruzione, è stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna metre si rilassa al mare a Sperlonga. La ministra pentastellata, circondata dalle sua guardie del corpo, è stata fotografata durante una gita domenicale di poche ore.

I capelli neri raccolti in uno chignon improvvisato, la Azzolina si è concessa giusto un stop dagli impegni istituzionali. Una parentesi di pausa che, però, non è passata inosservata. Le foto della minista dell’Istruzione, che occupa il suo scranno dallo scorso 10 gennaio, sono state riprese dal sito Dagospia, con una didascalia che ha scatenato fortissime polemiche.

Lucia Azzolina vs Dagospia: il motivo delle polemiche

Come sopra specificato, le foto di Lucia Azzolina al mare a Sperlonga, località in provincia di Latina, sono state riprese dal sito Dagospia che, come didascalia a corredo, ha utilizzato l’espressione “chiappone impiegatizio da lavoro sedentario”.

La titolare del dicastero dell’Istruzione ha commentato gli scatti durante un intervento nel corso della trasmissione In Onda su La7. La politica pentastellata ha parlato di una questione a suo avviso “non personale”, ma di un “modo sessista con cui sono trattate le donne, il loro corpo, la loro dignità”.

Sempre nel corso della puntata della trasmissione di Parenzo e Telese, nel momento in cui le è stato chiesto se a suo avviso gli uomini vengono trattati in modo diverso, Lucia Azzolina ha fatto presente che non si è mai visto nessuno “discettare sul culone di un ministro”. Davanti ai riferimenti alle foto in costume di Salvini, ha sottolineato che c’è una profonda differenza perché, nel caso dell’ex capo del Viminale, sono quasi sempre scatti che si fa da solo e che posta lui per primo sui social.

