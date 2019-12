Luciana Littizzetto, che dolore: “Volata per strada” / FOTO

Brutta disavventura per Luciana Littizzetto, costretta di certo a trascorrere il Capodanno a letto.

Come ha raccontato la stessa comica torinese su Instagram, si è infortunata: «E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso».

La Littizzetto, 55 anni, ha condiviso una foto in cui ha una vistosa fasciatura sulla gamba destra e sul polso destro. Nonostante la brutta botta, la spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa, alza il pollice e abbozza un sorriso. Tanti i messaggi dei follower che le augurano una pronta guarigione.

Visualizza questo post su Instagram E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #rotulaepolso Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto) in data: 28 Dic 2019 alle ore 11:04 PST

Per quanto riguarda l’incidente, non si sa dove sia avvenuto: se a Torino, dove vive, o in montagna, dove ha trascorso le vacanze.

LEGGI ANCHE: Walter Nudo ha una nuova fidanzata: si chiama Roberta.

In poco tempo la foto ha ottenuto quasi 150mila like e centinaia di commenti. Anche Michelle Hunziker ha chiesto notizie sull’accaduto e una follower le ha risposto così: «È scivolata per strada, certo un bel filotto, polso e ginocchio». Tuttavia, la Littizzetto non ha spiegato l’esatta dinamica dell’incidente e, magari, scherzandoci su, lo farà in TV con Fabio Fazio.

Tra i tanti VIP che sono intervenuti sul post ci sono stati pure l’attrice Maria Grazia Cucinotta, che ha messo un cuore rosso, e Paola Barale, che ha condiviso un braccio in segno di forza. Poi, è arrivato il messaggio anche della trasmissione di Raidue: «Ci dispiace tanto Luciana».

Non si sa quando la Littizzetto potrà tornare in televisione con le sue battute irriverenti e anche noi di CronacaSocial le auguriamo in bocca al lupo e una pronta guarigione!

LEGGI ANCHE: Bambin Gesù ‘decapitato’ in Sardegna: caccia ai vandali.