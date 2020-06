Ludovica Caramis: età, vita privata, marito, programmi TV, instagram

Ludovica Caramis è la moglie del calciatore Mattia Destro. Attualmente in dolce attesa del primo figlio, è nata a Roma il 29 luglio 1991 (sta quindi per compiere 29 anni). Scopriamo, nelle prossime righe, qualcosa di più su di lei.

Carriera

Diplomata al Liceo Classico, Ludovica Caramis ha iniziato la sua carriera nel mondo dello showbiz partecipando, con la fascia di Miss Deborah Lazio, al concorso di Miss Italia. Era il 2009, e l’allora giovanissima consorte di Mattia Destro ha ottenuto il titolo di Miss Rocchetta Bellezza.

Successivamente, ha lavorato come modella per diverse campagne pubblicitarie. Quando si parla della sua carriera, è importante citare il periodo come professoressa a L’Eredità, condotto ai tempi da Carlo Conti e da Fabrizio Frizzi. no firma

Concorrente di Tale & Quale Show, ha origini greche per parte di padre. Come sopra specificato, è moglie del calciatore Mattia Destro, attualmente in forza presso il Genoa come attaccante ma in prestito al Bologna. I due si sono detti sì il 1° settembre 2014 ad Ascoli Piceno. Tornando alla carriera di Ludovica Caramis, ricordiamo che è stata valletta de La Corrida: Dilettanti allo Sbaraglio – il remake dello storico programma di Corrado Mantoni – nel 2018.

LEGGI ANCHE: Chi è Margherita Molinari, la bomber di Avanti un Altro

Instagram

La moglie di Mattia Destro è molto seguita su Instagram. Il profilo di Ludovica Caramis – che ha un fratello di nome Mattia – conta più di 91mila follower. Su questo palcoscenico social, la consorte di Mattia Destro sta ovviamente raccontando la sua gravidanza, postando foto, dolcissime, del pancione in crescita.

LEGGI ANCHE: Chi è Claudia Ruggeri, Miss di Avanti un Altro e cognata di Paolo Bonolis